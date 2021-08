Junior Bake Off Italia cancellato oppure no? Al momento non c’è un annuncio ufficiale a riguardo ma basta osservare i palinsesti di Real Time per capire che nel periodo solitamente destinato ai piccoli pasticceri, ci sarà altro.

Chi segue il programma nella versione senior e junior sa bene che ad aprire le danze è sempre Benedetta Parodi che poi lascia il timone ai ‘colleghi’ (negli anni si sono alternati la stessa Parodi, Katia Follesa e la coppia Montrucchio – Mancini) nel periodo ‘natalizio’. Quest’anno non sarà così o almeno così sembra visto che Bake Off Italia è confermatissimo (in queste settimane si stanno tenendo le registrazioni) ma lo stesso non si può dire dei piccoli pasticceri.

Junior Bake Off Italia chiude battenti quindi? I presupposti ci sono tutti e non solo perché il programma ha perso la sua verve strada facendo ma anche per gli ascolti in calo soprattutto da quando Katia Follesa ha lasciato il timone a favore di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. L’edizione di “famiglia” si è fermata ben al di sotto il 2% di share ed è andata in scena per sole tre puntate.

A questo punto il destino del programma sembra già segnato ma non è da mettere da parte un possibile ritorno magari per uno speciale natalizio con i campioni delle sei edizioni passate o, magari, dei nuovi concorrenti pronti a sfidarsi a colpi di dolci da mettere sotto l’albero di Natale.

I rumors di queste ore non sono stati commentati dai diretti interessati e dai piani alti di Real Time che non hanno ancora confermato la cancellazione, e se il programma fosse solo rimandato alla primavera fuori dal periodo di garanzia? Non ci rimane che attendere la risposta a questa domanda per capire se i fan dovranno disperarsi o meno.