L’app PayPal è destinata a subire profonde trasformazioni nel corso del 2021, come anticipato dal CEO Dan Schulman. Il servizio dovrebbe presto somigliare sempre di pià a WeChat e Alipay, ossia applicazioni che comprendono una lunga gamma di funzioni, che vanno molto oltre i semplici pagamenti mobili. L’app PayPal potrebbe anche integrare la possibilità di chattare con altri utenti, oltre che feature e-commerce (per rendere valore all’acquisizione dell’estensione per lo shopping online Honey, conclusa per 4 miliardi di dollari nel 2019).

L’app PayPal potrebbe anche introdurre il deposito diretto avanzato, il pagamento delle bollette, l’incasso degli assegni, gli acquisti immediati con pagamenti posticipati, il supporto delle criptovalute, la gestione degli abbonamenti ed i tool di budgeting. Dan Schulman, per rendere l’idea del cambiamento, ha affermato che c’erano circa 25 nuove funzionalità nella nuova super app l’ultima volta che ha controllato. Le modifiche verranno comunque introdotte gradualmente, forse ogni 3 mesi. PayPal, del resto, sta facendo molto bene: nel Q2 2021 i guadagni sono cresciuti grazie a 6,24 miliardi di dollari in entrata, con il volume complessivo dei pagamenti dei clienti commerciali aumentato del 40%.

C’è anche da dire che le azioni della compagnia sono diminuite per via dell’introduzione, da parte di eBay, del proprio sistema di pagamenti interno, cosa comunque compensata da un altro dato positivo, ovvero i 403 milioni di conti attivi (sono 11,4 milioni i conti nuovi nell’ultimo trimestre). In ogni caso, aspettiamoci una super app di PayPal quanto prima, che vada ben al di là delle operazioni che l’attuale versione già prevede (l’obiettivo è quello di tenere ben legati a sé i clienti, riservando loro un ambiente finanzario dove poter ottemperare a diverse attività). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.