Si intitola The Time I Give You la prima serie Netflix da 11 minuti a episodio, un nuovo formato che sta per fare il suo debutto assoluto sullo streamer. Questa serie romantica prodotta da Pablo Santidrián e Inés Pintor è una produzione spagnola che vede nel cast e alla regia Nadia de Santiago, tra le protagoniste nel ruolo di Marga de Le Ragazze del Centralino, che a sua volta era stata una serie pioniera per Netflix in quanto prima produzione originale della piattaforma in Spagna.

Questa nuova serie Netflix da 11 minuti a episodio (titolo originale El Tiempo Que te Doy) sarà composta da 10 capitoli, con una trama che viaggia tra il passato e il presente dei protagonisti: Lina, interpretata da Nadia De Santiago, è in una fase della sua vita in cui vuole ricominciare da capo, cambia casa, cerca un nuovo lavoro e va in cerca di nuove esperienze. Tutto per cercare di dimenticare il primo amore della sua vita, Nico, interpretato da Alvaro Cervantes. Ogni giorno, Lina cerca di pensare a lui un minuto in meno del precedente. “Il Tempo che ti Concedo è il tempo che ci vuole per dire addio al tuo primo amore, un viaggio attraverso vecchi ricordi ma anche per conoscere te stessa, ha dichiarato la protagonista nel video che annuncia l’uscita della serie il prossimo autunno, nel mese di ottobre.

Nel cast della serie Netflix che segna il debutto alla regia di Nadia de Santiago figurano anche Cala Zavaleta, Nico Romero (anche lui nel cast del period drama La Ragazze del Centralino), Carla Linares, Moussa Echarif e Prince Ezeanyim. La serie è prodotta da Corte y Confección.

Il format peculiare di questa serie Netflix da 11 minuti per episodio risponde all’esigenza della piattaforma di ricercare nuovi percorsi narrativi, adattando la fiction classica a formati più snelli dei canonici 40-50 minuti dello standard internazionale.