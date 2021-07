La terza puntata di Superquark, in onda mercoledì 28 luglio su Rai1, si accende parlando della potenza del sole. Si comincia con il documentario naturalistico della BBC tratto dalla serie Un pianeta perfetto, che nell’episodio di stasera descrive la forza cosmica dell’astro che è all’origine di tutte le forme di vita presenti sulla terra.

Piero Angela, inoltre, accompagnerà i telespettatori tra le rovine di Ostia Antica per raccontare come vivevano i suoi abitanti, mentre Barbara Gallavotti e Daniela Franco spiegheranno cosa sono e come funzionano gli anticorpi monoclonali, i farmaci che potrebbero essere l’arma più efficace contro il virus Covid19. Tra i temi della puntata, anche l’agricoltura sostenibile, il riciclo degli elettrodomestici e una sperimentazione in corso a Ginevra sulle “4 forze della natura”.

Poi spazio alle rubriche anche in questa terza puntata di Superquark. In Scienza in cucina, la dottoressa Elisabetta Bernardi racconterà quali sono i metodi di cottura più sani; in Dietro le quinte della storia, il professor Alessandro Barbero parlerà dell’unione tra la Gran Bretagna e la Francia; in Psicologia di una bufala, con Massimo Polidoro per parlare dell’attacco al Campidoglio; e in Questione di ormoni, il professor Emmanuele Jannini spiegherà quali sono state le quattro rivoluzioni sessuali.

A seguire, in seconda serata, il consueto appuntamento con Superquark Natura, che propone il terzo episodio completo della serie BBC Sette continenti un solo pianeta. Assisteremo a un viaggio tra i luoghi più straordinari del Sud America. Superquark farà compagnia al pubblico della rete ammiraglia per tutto agosto.

L’appuntamento con la seconda puntata di Superquark è per stasera alle 21:25 su Rai1. Ecco il promo: