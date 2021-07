Fedez denunciato, e stavolta non parliamo del Codacons. Federico Lucia ha ironizzato sui social con un storia su Instagram in cui mostra la notifica ricevuta stamattina: “Cappuccino e querele”, scrive il rapper con la scritta “notifiche penali” in evidenza.

Fedez denunciato da una ONLUS

Fedez, denunciato da una ONLUS, è accusato di “vilipendio delle forze armate e istigazione a delinquere”. La denuncia arriva dall’Associazione Pro Territorio E Cittadini che opera sul territorio con attività di volontariato. La querela è firmata da Roberto Colasanti, ex colonnello dei carabinieri in congedo che nella ONLUS ricopre il ruolo di segretario generale e legale rappresentante.

Come riporta l’Adnkronos, il reato contestato è “vilipendio delle forze armate dello stato in violazione dell’art.290 c.p. per aver realizzato e diffuso tramite la rete internet il testo della canzone ‘Tu come li chiami’ contenente ripetute frasi offensive dei carabinieri e dei militari quali appartenenti alle forze armate della Repubblica italiana”. Ancora: “Istigazione a delinquere per aver realizzato e diffuso in tempi diversi sulla rete internet” il testo del brano che “invita pubblicamente i suoi ascoltatori a vilipendere le forze armate della repubblica italiana (carabinieri e militari) chiamandoli infami e definendoli figli di cani”.

Per questo l’Associazione: “Prende le mosse dalle numerose segnalazioni di Carabinieri in congedo pervenute nei giorni scorsi all’Associazione, che dal 2008 è impegnata in battaglie in difesa della legalità, sulla presenza in rete del testo della canzone contenente frasi offensive delle forze armate con particolare riguardo dei carabinieri” e per questo: “Ha proceduto all’acquisizione con metodologia forense delle pagine web di cui viene chiesto l’oscuramento, in cui è presente il testo della canzone”.

Per il momento Fedez, a parte la brevissima storia su Instagram, non ha rilasciato dichiarazioni. Poche settimane fa il rapper si lamentava delle ripetute segnalazioni arrivate dal Codacons per le quali aveva parlato di “persecuzione giudiziaria”. Oggi Federico Lucia è oggetto di querela da parte di una ONLUS.

Il testo di Tu Come Li Chiami

Tu Come Li Chiami di Fedez è un brano contenuto nel mixtape BCPT (2010). Nel maggio 2021 anche la Lega aveva preso di mira la canzone. Il partito di Matteo Salvini e l’Associazione Pro Territorio E Cittadini contestavano e contestano questo passaggio del brano:

I politici italiani

Io li chiamo infami

Tutti quei figli di cani

Tu come li chiami

Carabinieri e militari

Io li chiamo infami

Tutti quei figli di cani

Come annunciato dall’Associazione, con “metodologia forense” è in atto l’oscuramento di tutte le pagine web che ospitano il testo di Tu Come Li Chiami. In passato Fedez è stato contestato anche per il testo di Faccio Brutto, che però era stato frainteso. Un’altra gatta da pelare per il rapper e imprenditore milanese, che non si tira mai indietro dal dire la sua sui social e nelle canzoni – un’attitudine ben definita in Problemi Con Tutti – sui temi dell’attualit.

Fedez, denunciato, potrebbe rilasciare delle dichiarazioni a breve.