Non abbiamo ancora approvato fino in fondo l’idea di un reboot di Pretty Little Liars ma siamo sicuri che la curiosità sarà come sempre tanta, così come le polemiche, specie adesso che L’imminente reboot del thriller adolescenziale nato dalla penna dei creatori di “Riverdale” e “Chilling Adventures of Sabrina” sta prendendo forma. Sembra proprio che la nuova generazione di “piccoli bugiardi” vedrà la luce tra qualche settimana quando inizieranno ufficialmente le riprese a cui prenderanno parte Chandler Kinney e Maia Reficco.

Le due hanno firmato per Pretty Liars: Original Sin e prenderanno in mano le redini della serie che porterà il pubblico nello stesso universo dello spettacolo che ha visto come protagoniste Troian Bellisario, Lucy Hle, Shay Mitchell, Sasha Pieterse e Ashley Benson, ma in che modo? La regia dei primi due episodi sarà affidata a Lisa Soper che ha recentemente diretto un episodio di “Chilling Adventures of Sabrina” per Netflix mentre non si conoscono ancora i nomi degli altri membri del cast.

Chandler Kinney ha recentemente recitato nel film originale di Disney Channel “Zombies 2” e in precedenza ha preso parte ad alcuni episodi della serie “Lethal Weapon” della Fox, “American Horror Story: Asylum” e “Girl Meets World”. Maia Reficco sta attualmente girando il film di Netflix “Strangers” con Camila Mendes e Maya Hawke.

Ecco la sinossi ufficiale del reboot di Pretty Little Liars:

“Vent’anni fa, una serie di eventi tragici ha quasi fatto a pezzi la cittadina operaia di Millwood. Ora un gruppo di ragazze adolescenti si ritrova tormentato da un ignoto A costretto a pagare per il peccato segreto che ha visto i loro genitori impegnati due decenni fa”.

Il resto lo scopriremo nei prossimi giorni visto che a breve dovrebbero iniziare le riprese del reboot di Pretty Little Liars.