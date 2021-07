Un concerto di Elisa ai Laghi di Fusine è in programma per giovedì 29 luglio. In collaborazione con Eni Gas e Luce, per un concerto Carbon Neutral ai Laghi di Fusine, Elisa si esibirà per un’ora a partire dalle ore 19.00.



L’appuntamento è per dopodomani presso il Lago Superiore di Fusine a Tarvisio (UD), una location magica che unirà la musica di Elisa ad un luogo naturale unico.

La cantate porterà sul palco il suo vasto repertorio musicale e si esibirà al cospetto dei presenti ma il concerto sarà disponibile anche per la visione in diretta streaming grazie al supporto di Eni Gas e Luce. Per guardare il concerto in diretta gratuitamente bisognerà registrarsi sul sito AliveMusic.TV.

Con il suo spettacolo, Elisa contribuirà ad una importante causa nel pieno risaputo della natura. L’evento infatti sarà Carbon Neutral, certificato da Zero Carbon Target, program operator internazionale per la certificazione della riduzione e compensazione delle emissioni di CO2. Saranno adottate tutte le misure necessarie per ridurne al minimo l’impatto della performance sull’ambiente.

La location simbolo di questa iniziativa è la cornice del lago Superiore di Fusine a Tarvisio (UD), considerato uno dei laghi alpini più belli d’Italia. o spettacolo è organizzato in collaborazione con il nobordersmusicfestival che ospita l’evento prodotto da Eni Gas e Luce nel pieno rispetto della natura.

Non è la prima volta che Eni supporta il territorio del Nord-Est Italia, sostenuto attraverso il supporto a iniziative locali come Kiki Camp, progetto pedagogico di alta qualità incentrato sulla scoperta della natura. Adesso Eni propone un concerto spettacolare di una delle cantanti italiane più apprezzate del momento, in una location incantata. Il tutto con particolare attenzione alla riduzione e alla compensazione delle emissioni di CO2 e quindi nel pieno rispetto della natura.