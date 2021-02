Ci sono un po’ di problemi EA Sports che dobbiamo prendere in esame oggi 25 febbraio, almeno stando alle segnalazioni degli utenti. In particolare, attorno alle 9 di questo giovedì anche gli utenti FIFA 21 hanno iniziato a lamentarsi per il mancato funzionamento dei server. Certo, questo non è l’orario più caldo del giorno in termini di numeri di accessi e, di conseguenza, la mole di lamentele non mi induce a parlarvi di down, ma è chiaro che la situazione debba essere monitorata con grande attenzione nei prossimi minuti.

Anche gli utenti FIFA 21 lamentano problemi EA Sports oggi 25 febbraio

Difficile dire se i problemi EA Sports siano in qualche modo paragonabili a quelli che abbiamo preso in esame poco più di una settimana fa. Di sicuro, il malfunzionamento dei server, di cui parlano anche alcuni utenti FIFA 21, non debba essere sottovalutato. Staremo a vedere se l’anomalia rientrerà nel giro di pochi minuti, con un intervento tempestivo da parte dei tecnici, oppure se andremo incontro ad una mattinata complicata sotto questo punto di vista.

Tutti coloro che vogliono seguire in tempo reale l’andamento dei problemi EA Sports trapelati oggi 25 febbraio, in ogni caso, possono accedere all’apposita sezione di Down Detector. Qui, ad esempio, potrete notare l’improvvisa impennata delle segnalazioni da un’oretta a questa parte. Al contempo, le lamentele da parte dell’utenza FIFA 21 le ho trovate nei vari gruppi tematici su Facebook. L’auspicio è che la problematica server non sia in alcun modo sottovalutata dal team nelle prossime ore.

Anche voi state riscontrando problemi EA Sports? Fateci sapere cosa sta succedendo con un commento qui di seguito, in modo da avere ulteriori contributi soprattutto per chi vorrebbe giocare un po’ a FIFA 21 questa mattina. Visti i numeri non elevatissimi, potrebbe anche trattarsi di un’anomalia più circoscritta.