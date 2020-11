Vanno monitorati con grande attenzione i problemi FIFA 21 che sono sorti attraverso i server EA Sports oggi 30 novembre. Un malfunzionamento segnalato da diversi giocatori italiano poco dopo le 15 di questo lunedì, a testimonianza del fatto che non si tratti di un’anomalia isolata. Dunque, dopo aver parlato delle specifiche di questo titolo e di alcune curiosità pochi giorni fa, come quella relativa all’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, occorre andare oltre per cercare di capire cosa stia avvenendo questo pomeriggio.

Prime informazioni sui problemi FIFA 21 con EA Sports il 30 novembre

Sono davvero frammentarie le prime notizie riguardanti i problemi FIFA 21 che stiamo riscontrando a causa di un’anomalia sui server EA Sports. A testimonianza del fatto che il malfunzionamento non riguardi solo il titolo di calcio più chiacchierato del momento, abbiamo i numeri raccolti in tempo reale su Down Detector, con cui possiamo farci un’idea più precisa sulla situazione. Nel momento in cui usciamo con il nostro articolo non abbiamo comunicazioni ufficiali da parte dello staff da condividere.

Dal test che ho avuto modo di effettuare poco fa, posso dirvi soltanto che i problemi FIFA 21 con EA Sports si manifestano al momento del login, motivo per il quale in questi minuti è davvero impossibile accedere alla modalità online. L’auspicio è che si tratti di qualcosa di poco conto e non di un down, anche se il numero di segnalazioni su Down Detector sta crescendo a ritmi abbastanza elevati adesso. A voi come stanno andando le cose? Fatecelo sapere commentando a fine articolo.

Aggiornamento ore 16:01. Le segnalazioni sui problemi FIFA 21, con inevitabile coinvolgimento dei server EA Sports, stanno crescendo ancora in questi minuti. Difficile dire se si tratti di interventi legati alla manutenzione, o se dietro l’impossibilità di accedere al proprio account si nasconda qualche problema più serio. Vi faremo sapere a breve.