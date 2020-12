Anche con l’uscita della sua ultima declinazione sul mercato, FIFA 21 FUT continua ad essere una delle modalità più apprezzate dagli appassionati di calcio virtuale. E in particolare da quelli che, praticamente ogni anno, preferiscono la simulazione sportiva di EA Sports e Electronic Arts a quella rivale di Pro Evolution Soccer a marchio Konami, tornata anche lei nei negozi con eFootball PES 2021 come update stagionale dell’edizione precedente.

Quello stesso FIFA 21 FUT che viene costantemente aggiornato dal team di sviluppo a colpi di contenuti inediti, e che non a caso nelle ultime ore ha accolto in via ufficiale il suo primo TOTGS. Si tratta del Team of the Group Stage, presentato tramite l’account Twitter ufficiale di FIFA 21, come potete verificare voi stessi nel “cinguettio” poco più in basso:

Team of the Group Stage, exciting new Special Player Items with permanent upgrades highlighting some of the best performances from over the course of the #UCL & #UEL Group Stages. #FUT21 pic.twitter.com/UMxzI6fegR — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 4, 2020

Nuove versioni di calciatori quotatissimi vanno dunque ad aggiungersi alla rosa di carte selezionabili dagli utenti, che avranno così più scelta per comporre la propria squadra dei sogni. Carte, queste, che come da tradizione saranno disponibili solo per un periodo di tempo limitato, e che in questa occasione vedono protagoniste la UEFA Champions League e la UEFA Europa League. Di seguito, andiamo allora a scoprire quali sono gli atleti coinvolti nella nuova iniziativa di FIFA 21 FUT, con relativi rating ufficiali:

Lionel Messi (Barcellona): valutazione 95

Kevin De Bruyne (Manchester City): valutazione 92

Joshua Kimmich (Bayer Monaco): valutazione 90

Bruno Fernandes (Manchester United): valutazione 90

Raheem Sterling (Manchester City): valutazione 89

Keylor Navas (Paris Saint-Germain): valutazione 88

Alejandro Gómez (Atalanta): valutazione 88

Trent Alexander-Arnold (Liverpool): valutazione 88

Erling Braut Håland (Borussia Dortmund): valutazione 88

Marcus Rashford (Manchester United): valutazione 87

Francesco Acerbi (Lazio): valutazione 85

Diego Carlos (Siviglia): valutazione 85

Álvaro Morata (Juventus): valutazione 84

Diogo Jota (Liverpool): valutazione 83

Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach): valutazione 82

Lucas Hernández (Bayern Monaco): valutazione 85

Nicolas Pépé (Arsenal): valutazione 84

Yusuf Yazıcı (Lille): valutazione 84

Offerta Fifa 21 Passa alla versione per console PS5 o Xbox Series X

Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4,...

La scelta è insomma variegata, con nomi che hanno brillato negli anni sui campi di calcio reali. Cosa ne dite, siete pronti a creare il vostro team vincente in FIFA 21?