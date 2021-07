Una serie live-action dei Pokemon è in cantiere su Netflix. Il servizio di streaming ha annunciato lo sviluppo del progetto che vedrà Joe Henderson, co-showrunner di Lucifer, in qualità di sceneggiatore e produttore esecutivo.

La trama è ancora top secret per ovvi motivi, ma stando ai primi dettagli rivelati da Variety, il live-action sarà realizzato sullo stile del film Detective Pikachu con Ryan Reynolds e Justice Smith, uscito nel 2019.

Da quando ha cominciato a pubblicare alcune stagioni dell’anime Pokemon, Netflix ha anche iniziato a sviluppare l’idea di una serie live-action. Non è la prima volta che il colosso mette mani su prodotti animati giapponesi. Nel 2017 è stato prodotto un film live-action del celebre Death Note; in via di sviluppo ci sono anche gli show basati su Cowboy Bebop e One Piece.

Oltre al suo lavoro su Lucifer (che pubblicherà la sua sesta e ultima stagione a settembre), Henderson sta attualmente lavorando su una serie tv dal fumetto Shadecraft su Netflix, annunciato a marzo. Lo sceneggiatore è anche autore del fumetto, lavorando al fianco dell’artista Lee Garbett. Henderson sta co-scrivendo l’episodio pilota di quel progetto con Georgia Lee, e sono entrambi anche produttori esecutivi.

Tra i lavori precedenti di Henderson ci sono anche le serie tv: 11.22.63, Graceland e White Collar.

Il franchise di Pokemon nel suo insieme è diventato un fenomeno mondiale dal primo lancio nel 1995. Da allora sono stati prodotti: una serie animata, programmi televisivi, film, videogiochi, giochi di carte collezionabili, libri, fumetti manga e molto altro. Sul fronte del live-action, Detective Pikachu si è rivelato un successo al botteghino. Il film ha incassato oltre 430 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget dichiarato di 150 milioni di dollari.

L’anime dei Pokemon, in onda dal 1997 in Giappone (e dal 2000 in Italia) ha invece superato la cifra record dei 1100 episodi prodotti e un totale di 24 stagioni.