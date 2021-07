La data di Lucifer 6 su Netflix è stata svelata nel corso del panel virtuale dedicato alla serie, che si è svolto durante il San Diego Comic-Con@Home. Per il secondo anno di seguito, a causa della pandemia, il grande evento californiano è organizzato a distanza, così da favorire a chiunque, in tutto il mondo, di poter partecipare seppur in maniera virtuale.

Il panel della serie tv Netflix è stato moderato da Luke Cook, interprete di un altro “Lucifer” stavolta ne Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Presenti e collegati ciascuno dalle proprie case, il protagonista Tom Ellis e i co-showrunners Joe Henderson e Ildy Modrovich.

“Ecco, l’ultima stagione di Lucifer. Per davvero questa volta”, si legge nella sinossi ufficiale. “Il diavolo stesso è diventato Dio… quasi. Perché esita? E mentre il mondo inizia a disfarsi senza un Dio, cosa farà in risposta? Unisciti a noi per salutare in modo agrodolce Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. Preparate i fazzoletti”.

Come ha detto in precedenza il co-showrunner Henderson a TVLine, “È davvero la nostra stagione di addio”, anche se inizialmente si pensava che la quinta stagione fosse l’ultima. Poi Netflix ha ordinato altri 10 episodi. “C’è una storia che non sapevamo di dover raccontare fino a quando non siamo arrivati ​​al punto in cui siamo arrivati ​​[nel finale della quinta stagione]”, ha spiegato. “E una volta che siamo arrivati ​​lì e ci siamo guardati intorno, ci siamo resi conto che c’era un intero motore per un’intera stagione degna di narrazione di cui siamo entusiasti.”

Cosa sappiamo di Lucifer 6? Intanto Kevin Alejandro tornerà: sebbene il suo personaggio, Dan, sia deceduto nel penultimo episodio della quinta stagione, in qualche modo sarà presente anche in quest’ultimo capitolo. Suo compito sarà capire quali scelte lo hanno condotto dove si trova. Inoltre l’attore ha diretto la première di stagione, descritta come un episodio “davvero divertente”.

Ecco il video che annuncia la data di Lucifer 6 su Netflix: appuntamento al 10 settembre.