Adesso il Poco F3 GT è finalmente ufficiale: il device era stato presentato giorni fa, e si rivolge ad un pubblico amante del gaming. Parliamo di uno smartphone contraddistinto da buone specifiche tecniche e da un rapporto qualità/prezzo degno di nota. Si tratta del primo dispositivo del brand Poco che tenta di farsi largo in questo particolare segmento, sia dal punto di vista estetico che software. Il Poco F3 GT integra uno schermo AMOLED con diagonale da 6.67 pollici, risoluzione FullHD con frequenza di refresh rate a 120Hz e campionamento del tocco a 480Hz. Non mancano il supporto HDR10+, 10-bit e DC Dimming.

Pur presentandosi come uno smartphone adatto per il gaming, vi diciamo subito che il device appartiene più alla fascia media, ed è adatto a chi ama i titoli mobile, pur non avendo troppe pretese. Il Poco F3 GT è spinto dal processore MediaTek Dimensity 1200, con 6 o 8GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. La batteria ha una capacità di 5065mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67W. Il comparto fotografico posteriore include sensori da 64, 8 e 2MP, con LED RGB. A bordo troviamo anche uno speaker stereo con Dolby Atmos, la certificazione Hi-Res ed i trigger laterali (da personalizzare mediante il software dedicato).

Poco F3 GT è disponibile in India nei modelli con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna al prezzo di circa 310 euro, ed a 330 euro (sempre tenendo presente la conersione al cambio attuale) nella configurazione con 8GB di RAM e 128GB di storage. Ci sarebbe anche una versione con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, che fa lievitare il costo a circa 355 euro. Non sappiamo se il prodotto verrà mai commercializzato in Europa, ma naturalmente ci speriamo (nel caso, vi terremo aggiornati).