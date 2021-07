Luce dei Tuoi Occhi aprirà la nuova stagione seriale di Canale5 sperando che sia migliore di quelle passate. Negli ultimi tempi la rete del Biscione sta provando a rialzare la testa in materia di serialità e lo stesso farà anche nella prossima stagione piazzando i suoi prodotti ad episodi al mercoledì sera. La prima della lista è proprio quella che vede Anna Valle e Giuseppe Zeno insieme per dare vita ad un dramma non senza misteri.

Le prime rivelazioni sul palinsesto di Canale5 sembrano confermare che Luce dei Tuoi Occhi andrà in onda al mercoledì sera da settembre, forse già da giorno 8 o la settimana successiva, portando sullo schermo una coppia che solitamente sulla rete concorrente fa furore portando a casa importanti ascolti.

La produzione della fiction è firmata dalla Banijay Studios Italy di Massimo Del Frate mentre la regia è di Fabrizio Costa, e proseguirà per tutta l’estate tra Roma e Vicenza. La storia è ambientata nella provincia veneta e mentre Anna Valle interpreterà un’ex stella della danza alle prese con il mistero della scomparsa della figlia, Giuseppe Zeno sarà Enrico, insegnante di fisica nel liceo della città.

La bambina che credeva morta potrebbe essere viva ed Emma Conti potrebbe averla incontrata proprio nella scuola di danza in cui insegna. Davvero la piccola Miranda è la sua bambina? Luce dei Tuoi Occhi è un giallo in piena regola dalle tinte del melodramma che potrebbe avere il giusto appeal sul pubblico di Canale5.

La fiction è stata presentata dalla stessa Anna Valle al Giffoni Film Festival in questi giorni e i primi promo saranno presto in rotazione sulla rete ammiraglia di casa Mediaset in attesa della messa in onda prevista per settembre. Quale sarà la reazione del pubblico?