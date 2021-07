Giunge al termine I Misteri di Brokenwood 7 su Giallo, con l’ultimo episodio in onda domenica 25 luglio in prima visione per l’Italia. La serie poliziesca neozelandese, creata da Timothy Balme e ambientata nell’immaginaria cittadina di Brokenwood, arriva anche nel nostro Paese al finale della settima stagione, raggiungendo così la programmazione originale.

I Misteri di Brokenwood 7, che ha debuttato nella primavera di quest’anno in Nuova Zelanda, è arrivata su Giallo Tv quest’estate. Finora la produzione di un’ottava stagione non è stata ancora ufficialmente confermata dall’emittente Acorn TV.

Per I Misteri di Brokenwood 7 si tratta dell’ultimo appuntamento sul canale 38 del digitale terrestre: questa settima stagione, composta da 6 episodi anziché i classici 4 delle precedenti, termina domenica 25 luglio alle 21.10. In questo capitolo del poliziesco il pubblico ha salutato il personaggio di Sam Breen (interpretato da Nic Sampson), presente sin dalla prima stagione: nel secondo episodio è uscito di scena ed è stato sostituito dal nuovo detective Daniel Chalmers, interpretato dalla new entry Jarod Rawiri.

Ecco la trama del finale de I Misteri di Brokenwood 7, dal titolo Agli Amici Assenti, in cui Mike Shepherd (Neill Rea) si allontana in modo inspiegabile nel bel mezzo di un’emergenza.

Quando Mike lascia misteriosamente Brokenwood per altri misteriosi affari di polizia, Kristin viene lasciata alla guida delle indagini su una festa degli anni ’70 finita in modo tragico, con diversi partecipanti all’evento che vengono ritrovati senza vita.

Dopo la messa in onda del finale de I Misteri di Brokenwood 7, in sostituzione della serie neozelandese dalla prossima domenica, 1° agosto, va in onda Van der Valk, serie poliziesca inglese sviluppata da Chris Murray e basata sui romanzi di Nicolas Freeling. Giallo l’aveva già programmata nell’autunno del 2020 e ora la ripropone in replica nel palinsesto estivo.