Eccoci di nuovo pronti a parlarvi di iPhone 13, che dovrebbe vedere aggiornati i tagli di storage per quanto riguarda la massima capacità (cosa che non accade dal 2018, ossia dalla presentazione degli iPhone XS e XS Max, con cui si era aggiunto il taglio da 512GB). Come riportato da ‘9to5mac.com‘, ormai è da tanto che si parla della possibilità che il limite massimo di storage venga esteso, anche se adesso il parere degli analisti di Wedbush spingono di più in questa direzione.

Gli iPhone 13 potrebbero essere quelli del passaggio ad 1TB, taglio che comunque dovrebbe essere riservata ai soli modelli Pro e Pro Max (sempre che venga confermata). Le vendite dei prossimi melafonini potrebbero consentire all’azienda californiana un bel bottino: la domanda relativa all’attuale generazione è ancora molto alta, un fattore che la line-up 2021 potrebbe sfruttare a proprio vantaggio, attenendosi su quegli stessi numeri, o addirittura superandoli (le vendite della nuova linea godranno della spinta propulsiva di quelle relative alla generazione precedente, che pare andare ancora molto forte). Gli iPhone 13 dovrebbero adottare un pannello LTPO con frequenza di refresh rate a 120Hz e Always On Display sui modelli Pro e Pro Max, oltre che al processore Apple A15 Bionic realizzato con processo produttivo a 5nm+ da TSMC.

Chi di voi sarebbe propenso ad acquistare un prossimo iPhone 13 da 1TB? La memoria non è mai abbastanza, questo è il caso di dirlo (soprattutto perché, semmai ci fosse ancora il bisogno di ricordarlo, i melafonini non consentono di espandere lo storage interno), ma immaginiamo che anche il prezzo finale salirà di un bel po’ per i modelli con tagli di memoria maggiorati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.