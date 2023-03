Lance Reddick è morto. Con grande sconforto questa mattina i fan italiani hanno appreso della partita di un attore intenso quanto prolifico attore che ha guadagnato fama interpretando un comandante della polizia in The Wire ma anche in John Wick, nella serie Amazon Bosch e il cult Fringe. L’attore è morto venerdì a soli 60 anni e la conferma è arrivata dal suo addetto stampa che non ha spiegato il perché o le cause della morte.

In un primo momento si è parlato subito di cause naturali e di un possibile infarto ma non c’è ancora una conferma ufficiale. Lance Reddick ha iniziato la sua carriera tv nel 1996 con piccoli ruoli in New York Undercover, The West Wing fino a quando nel 2002 è stato scelto per interpretare il tenente Cedric Daniels in The Wire, la serie HBO andata in onda per cinque stagioni.

In molti lo ricordano invece per il suo ruolo dell’agente Philip Broyles nel dramma di fantascienza della Fox Fringe, che ha debuttato nel 2008, e poi in Bosch, andato in onda dal 2014 al 2021, ancora una volta vestendo i panni di un funzionario di polizia. Si è allontanato dai ruoli delle forze dell’ordine nei film di John Wick, dove ha interpretato Caronte, un direttore d’albergo, in tutti e quattro i film, l’ultimo in uscita questo mese.

Anche la voce di Lance Reddick era distintiva, come sanno i giocatori di Horizon Zero Dawn, Destiny 2 e altri videogiochi in cui si è prestato al doppiaggio.

Lance Reddick è nato il 7 giugno 1962 a Baltimora. Sua madre insegnava musica strumentale e suo padre era un educatore e in seguito un difensore pubblico. L’attore ha studiato composizione classica. Era un abile pianista e nel 2010 ha pubblicato un album di sue opere, “Contemplations & Remembrances”, inseguì poi il suo sogno di essere attore andando alla scuola di recitazione.

Lance Reddick è morto a 60 anni mentre stava lavorando a diversi progetti, inclusa una nuova versione di The Caine Mutiny Court-Martial. Lascia la moglie, Stephanie Reddick, e i figli, Yvonne Nicole Reddick e Christopher Reddick.