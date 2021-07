Hunters 2 accoglie tre volti nuovi nel cast, ma i loro personaggi restano ancora avvolti nel mistero. La produzione di questa seconda stagione non è ancora iniziata dopo che la pandemia sembrava aver fermato il progetto. Il rinnovo è arrivato nell’estate del 2020, mentre la scorsa primavera è stata annunciata la nuova protagonista Jennifer Jason Leigh, che presumibilmente prenderà il posto di Al Pacino dopo il destino riservato al suo personaggio nel finale della prima stagione.

In Hunters 2 arriveranno Tommy Martinez (già in Good Trouble e Shameless), Emily Rudd (già nella trilogia di Fear Street di Netflix) e Udo Kier (Iron Sky e Iron Sky: The Coming Race), tutti e tre con ruoli ricorrenti nella prossima stagione della serie thriller di Amazon Prime Video, creata da David Weil e prodotta da Jordan Peeling. Non è chiaro quali personaggi interpreteranno, se saranno dei nuovi cacciatori di nazisti impegnati a vendicare il genocidio degli ebrei come la squadra della prima stagione, impegnata in questa missione nella New York nel 1977, o se saranno degli antagonisti.

La trama di Hunters 2 è ancora un mistero: il finale della prima stagione era terminato con una scoperta scioccante sull’identità del filantropo Meyer Offerman, interpretato da Al Pacino, ma soprattutto strizzando l’occhio ad una delle teorie più in voga non solo tra i complottisti ma anche tra alcuni storici impegnati nelle ricerche sul tema, ovvero la presunta fuga di Hitler in Argentina nel 1945, dopo aver inscenato il suo suicidio nel bunker di Berlino.

Presumibilmente anche Hunters 2 avrà come focus della trama la caccia a gerarchi nazisti rifugiatisi sotto falso nome negli Stati Uniti nel secondo dopoguerra e impegnati a cospirare per la fondazione di un Quarto Reich. La seconda stagione di Hunters, prodotta da Amazon Studios, Monkeypaw Productions e Sonar Entertainment di Peele, è prodotta dal suo creatore Daniel Weil che fa anche da showrunner: il soggetto della serie è nato come omaggio a sua nonna, sopravvissuta all’Olocausto, e alle storie che ha le ha sentito raccontare sin da bambino.