Il cast di Hunters 2 prende forma. Deadline annuncia che Jennifer Jason Leigh sarà la nuova protagonista della serie tv di Prime Video, il thriller cospirativo creato da David Weil e prodotto da Jordan Peele.

Lo show, che ha debuttato lo scorso anno sulla piattaforma di Amazon, è ambientato negli anni Settanta e segue le vicende di un gruppo di cacciatori di nazisti, capitanati da Meyer Offerman, interpretato da Al Pacino. Dopo aver scoperto che a New York si nascondono centinaia di ufficiali nazisti di alto livello, i Cacciatori si mettono sulle loro tracce per cercare di sventare il loro piano cospirativo, quello di creare un Quarto Reich negli Stati Uniti.

La Leigh, candidata all’Oscar nel 2016 per The Hateful Eight di Quentin Tarantino, vestirà i panni di Chava, uno dei migliori cacciatori di nazisti, che stringerà un’alleanza con i personaggi di Logan Lerman e Jerrika Hinton. In seguito agli eventi della prima stagione, non è ancora chiaro se Al Pacino tornerà in questo secondo ciclo di episodi. La trama è top secret.

Hunters 2, prodotto da Amazon Studios, Peele’s Monkeypaw Productions e Sonar Entertainment, è prodotto da Weil che è anche showrunner, Peele e Win Rosenfeld di Monkeypaw Productions, Phil Abraham, David Rosen, Jerry Kupfer, Alfonso Gomez-Rejon. Insieme a loro, anche David Ellender e Matt Loze di Sonar.

Le riprese di Hunters 2 non dovrebbero causare problemi a Jennifer Jason Leigh, attualmente impegnata sul set della quarta e ultima stagione della serie Netflix, Atypical. L’attrice apparirà prossimamente nel film Netflix La donna alla finestra con Julianne Moore e Amy Adams, e anche in Lisey’s Story di Apple TV +, una serie limitata basata sul romanzo di Stephen King, sempre al fianco della Moore. Al Pacino è invece impegnato in Italia sul set del film Gucci.

Nei prossimi mesi scopriremo se l’attore rientrerà in Hunters, anche se è molto probabile che Amazon voglia tenere nascosta una sua eventuale partecipazione per non rovinare la sorpresa ai fan.