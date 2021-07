Il mistero che avvolge la morte del Führer è al centro di Caccia a Hitler, la docuserie statunitense del 2015 di Jeffrey R. Daniels che approda in prima visione su La7, dal 14 luglio, nell’ambito degli speciali di Atlantide.

Andrea Purgatori introduce gli episodi di Caccia a Hitler, serie di History Channel in tre stagioni che racconta le ricerche di una squadra di rinomati investigatori sulle tracce del Führer, nei luoghi vissuti dal dittatore fino alla sua morte dichiarata e (presumibilmente) oltre il 1945. Navigando tra ricostruzioni storiche, indizi, misteri irrisolti e leggende sugli ultimi istanti della sua morte, la serie cerca di rispondere con evidenze scientifiche e teorie alle tante domande sull’ingloriosa fine del dittatore della Germania al termine della Seconda Guerra Mondiale (compresi i rumors sulla sua presunta fuga in America Latina che tanti film e serie tv hanno ispirato, compresa la recente The Hunters di Amazon Prime con Al Pacino).

Caccia a Hitler analizza uno dei più grandi casi della storia nel tentativo di scoprire se uno dei criminali di guerra più famosi della storia si sia effettivamente suicidato nel Führerbunker di Berlino nel 1945, come riportato dai libri di Storia, o sia scappato all’estero grazie ad una rete di protezione orchestrata da regimi fiancheggiatori. L’intento di partenza del format è scandagliare i documenti dell’FBI – raccolti dalla task force Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records Interagency Working Group – che indagavano sull’ipotesi della fuga di Hitler dagli Alleati, un disperato tentativo non solo di salvarsi la pelle, ma ricominciare a tramare un ritorno in Germania per la fondazione del Quarto Reich.

La docuserie Caccia a Hitler debutta il 14 luglio su La7 coi primi tre episodi in onda in prima serata dalle 21.15, intitolati rispettivamente La caccia ha inizio, Un covo nella giungla, Fuga da Berlino. Trasmessa da History Channel tra il 2015 e il 2018 in tre stagioni, Caccia a Hitler è composta in totale da 25 episodi più 2 speciali, che La7 trasmetterà in sette appuntamenti ogni mercoledì.