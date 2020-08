Hunters 2 ci sarà, Amazon rinnova la serie prodotta da Jordan Peele: Al Pacino tornerà?

Hunters 2 è ufficiale. Dopo mesi di attesa, Amazon ha confermato la produzione di una seconda stagione della serie tv che vede tra i produttori il regista Jordan Peele.

Creata da David Weil, il primo ciclo di episodi è stato rilasciato sulla piattaforma Prime Video lo scorso febbraio. La storia segue le vicende di un gruppo di cacciatori di nazisti nella New York degli anni Settanta. Questo gruppo, conosciuto come gli Hunters, hanno scoperto l’esistenza di centinaia di ufficiali nazisti di alto rango che si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. L’eclettico team, guidato da Meyer Offerman (interpretato da Al Pacino), si avventura in una sanguinosa ricerca per assicurare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida.

“Sono più che grato a Jen e la famiglia Amazon per il continuo e straordinario supporto verso Hunters,” ha dichiarato Weil. “Insieme al nostro magnifico cast, l’incredibile crew, i geniali scrittori e produttori, sono più che impaziente di annunciare il prossimo capitolo della saga di Hunters con il mondo.”

Per realizzare la serie, Weil si è ispirato ai racconti di sua nonna, una sopravvissuta all’Olocausto. “Ci ha narrato (a me e i miei fratelli) le sue esperienze durante la guerra. Erano storie di grande bene contro il terrificante male. Ma erano storie di speranza, coraggio e sopravvivenza. Crescendo, ho visto queste storie attraverso il prisma dei supereroi e dei fumetti. Ecco come ho capito chi era lei: questa supereroina nella mia mente.”

Nel cast di Hunters anche Logan Lerman, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin.

“Con Hunters, l’intelligente e impavida visione del mondo di David Weil è diventata un’avvincente storia d’azione che ha entusiasmato i clienti Prime Video di tutto il mondo,” ha dichiarato Jennifer Salke, capo degli Amazon Studios, “Siamo entusiasti che David, Jordan e gli Hunters torneranno insieme a noi con altre nuove storie.”

Non è ancora chiaro se Al Pacino farà parte del cast principale di Hunters 2, visti gli eventi e i colpi di scena accaduti nel finale della prima stagione. La data della seconda stagione è ancora sconosciuta, ma probabilmente si dovrà attendere non prima del 2022.