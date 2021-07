La bomba sta per esplodere e i fan di The Crown sono già pronti a sognare un nuovo capitolo della serie o, magari, uno spin off, ma faranno bene a farlo? Al centro di tutto c’è Harry, il giovane figlio di Diana Spencer e del Principe Carlo sembra pronto a far esplodere una bomba raccogliendo nel suo libro alcune cose del suo passato e che riguardano la morte della sua amata mamma.

Alcuni pensano che verrà a galla la verità su quel terribile incidente, sui giorni che ne sono seguiti e quelli che hanno preceduto la sua morte, mentre altri sono pronti a scommettere che le rivelazioni saranno legate alla paternità del Principe Carlo. Quale sarà il contenuto dell’autobiografia di Harry? Al momento il passaggio più caldo potrebbe riguardare proprio alcune rivelazioni sul padre che sarà l’uomo da distruggere per tutto quello che nella sua vita è successo.

L’autrice reale Angela Levin ha affermato che fonti vicine ad Harry hanno confermato che il libro del Duca si concentrerà fortemente sulla “terribile tragedia” che ha attraversato quando era solo un bambino: verrà a galla di nuovo il nome dell’aitante James Hewitt? All’epoca della nascita di Harry in molti davano il maggiore dell’esercito britannico, con cui la principessa aveva una relazione, come padre del bambino tant’è che fu effettuato un test del DNA il cui risultato non è mai reso pubblico.

Buckingham Palace comunicò che il primogenito di Elisabetta II era il padre del piccolo della famiglia ma i dubbi sono rimasti. Di recente un criminologo ha analizzato con un software sofisticato i volti dei due e avrebbe rivelato che non ci sono dubbi a riguardo. Oltre al particolare colore rosso dei capelli anche la pelle e la conformazione del naso e della bocca sarebbero uguali a differenza di quello che succede comparando Harry con il padre Carlo.