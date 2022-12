La docuserie su Harry e Meghan ha suscitato opinioni contrastanti tra gli utenti Netflix. Mentre la famiglia reale britannica si rifiuta di commentare, il conduttore radiofonico Howard Stern ha detto espressamente di essersi “stancato” dei duchi di Sussex.

I primi tre episodi della docuserie sono stati rilasciati l’8 dicembre, gli altri tre il 15 dicembre.

“È stato doloroso”, ha detto Stern guardando la serie (tramite Mediaite ). “Io non lo farei mai, ma mia moglie vuole guardarlo. Loro ne escono come dei piagnucoloni. Ho capito che il principe Harry è incazzato per la monarchia per via di sua madre.”

“L’hanno trattata come una merda… mi dispiace per il principe Harry che ha perso sua madre e tutto il resto. Quindi ha la mia comprensione. Ma quando quei due iniziano a lamentarsi di questo e di quello ‘e perché non gli piaccio’ e lei vuole essere amata in questo paese… “

Stern continua a chiedersi quale sia il senso della docuserie di Harry e Meghan: “E’ davvero strano vedere due persone che continuano a urlare: ‘Volevamo la nostra privacy, volevamo che la stampa ci lasciasse in pace.’ E poi pubblicano su Netflix questo speciale dove mostrano i loro figli e la loro vita. È come vedere i Kardashian. Però questo è noioso.”

Stern ha espresso confusione su ciò che Harry e Meghan vogliono dal rilascio della loro serie Netflix in sei parti, chiedendo: “Dove vogliono andare a parare? È questo il senso? Parlare di quanto fossi umiliante vivere in un castello e quanto è difficile relazionarsi?”

Stern ha predetto che un giorno Harry lascerà Meghan, dicendo ai suoi ascoltatori: “Penso che alla fine non gli piacerà.”

Harry e Meghan ha suscitato interesse in tutto il mondo sin dal suo debutto su Netflix. I media britannici hanno messo in dubbio le veridicità raccontate nella docuserie.

