Meghan Markle e il Principe Harry vanno in scena con la famosa e attesa intervista concessa ad Oprah Winfrey e trasmessa in prima serata su CBS qualche ora fa e regalano ai fan di The Crown quello che sembra un nuovo capitolo già ben scritto e addirittura recitato alla luce di quello che abbiamo visto. La diatriba tra la Casa Reale (che ammette che la Regina non guarderà l’intervista perché impegnata in altro) e i due “fuggitivi” continua e, senza voler premere troppo il piede sull’acceleratore, sono proprio questi ultimi a rivelare cose importanti, il loro pezzo di verità sul loro addio alla Famiglia Reale.

Quella andata in scena è un’intervista di due ore durante le quali la coppia spara una bordata dopo l’altra contro i parenti coronati ma partendo dal presupposto che entrambi «rispettano molto la regina». I due rivelano di essersi sposati in gran segreto qualche giorno prima per avere un momento intimo, solo loro, e di essere poi andati in scena con il matrimonio reale che tutti abbiamo seguito. Ma da lì a poco tutto è precipitato. Meghan Markle era convinta di andare incontro a personaggi delle fiabe ma così non è stato accusando: “Una volta sposati tutto iniziò a peggiorare: non ero protetta. Anzi erano disposti a mentire pur di proteggere a mie spese tutti gli altri membri della famiglia”.

Le accuse di razzismo e il pensiero al suicidio

Meghan Markle e il Principe Harry raccontano delle loro disavventure a palazzo e mentre l’attrice si riferisce a loro ripetutamente etichettandoli come The Institution, l’istituzione, la struttura organizzativa che organizza le vite dei Royals, lui sottolinea che mai avrebbe permesso che la storia si ripetesse, riferendosi sicuramente a sua madre che in questo momento sarebbe addolorata da questo addio ma sicuramente pronta a vedere il figlio e la sua famiglia felici.

Ma la rivelazione più scottante la fa proprio Meghan Markle quando parla del razzismo ai danni del figlio Archie (sembra che tutti si chiedessero quanto scura sarebbe stata la sua pelle pensando ai diritti che avrebbero potuto toglierli) e anche della sua voglia di uccidersi: “Quando ho capito di volermi uccidere ho chiesto aiuto, fatemi andare in ospedale. Non me lo permisero”. Poi la bordata a Kate: “I giornali mi accusarono di aver fatto piangere mia cognata Kate. In realtà fu il contrario. Pochi giorni prima delle nozze, se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Peccato, però: quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai e avrebbe potuto”. A quel punto, secondo la Markle, è partita una vera e propria “campagna di denigrazione” e presto tutto si trasformò “da pericolo generale in minaccia mortale”.

Dall’altro canto il Principe Harry si dice addolorato per via di questa situazione anche se è convinto che ci sarà un lieto fine: “Me ne vergognavo. Ero sconvolto dall’elemento razziale. Non si trattava solo di lei, ma di ciò che rappresentava” … “Io e William abbiamo bisogno di spazio… Il tempo sana ogni cosa”. Cosa c’è di meglio di tutto questo per un nuovo capitolo di The Crown?

In Italia l’intervista andrà in onda martedì 9 marzo, alle ore 21.30, su TV8.