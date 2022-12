La docuserie Harry e Meghan di Netflix sta per arrivare. Dopo lo slittamento dell’uscita, posticipata dopo la morte della Regina Elisabetta II, la piattaforma ha deciso di rilasciare il primo trailer dell’atteso progetto televisivo dei duchi di Sussex, che racconteranno la loro versione della storia.

Harry e Meghan di Netflix non ha ancora una data ufficiale, tranne per quel “prossimamente”, il che vorrebbe dire che potremo vedere la docuserie tra la fine del 2022 e all’inizio del 2023. Il progetto rischia di creare ancora più imbarazzo nella famiglia reale britannica, già nel pieno delle tensioni dopo l’uscita della quinta stagione di The Crown, che ha scatenato non poche polemiche. Ora il Re Carlo, erede di Elisabetta II nonché padre di Harry, si troverà subito di fronte al prossimo scandalo.

Alla domanda del perché abbiano voluto realizzare questo documentario, Harry risponde nel trailer di Netflix: “Nessuno vede cosa succede nel privato. Dovevo proteggere la mia famiglia.” Sullo sfondo appaiono immagini in bianco e nero della coppia, alcune foto ufficiali da eventi di corte, altri scatti privati. “Con una posta in gioco così alta, non ha più senso sentire la nostra versione?” domanda Meghan alla fine del trailer.

Insomma la docuserie promette di far discutere non soltanto gli utenti in rete, ma anche la famiglia reale, che si aspetta dichiarazioni scottanti e dovrà essere pronta a reagire. Il fulcro della trama vedrà Harry e Meghan raccontare il loro malessere per essere stati emarginati. Oltre a ciò, la coppia parlerà del loro primo anno di matrimonio. Per accaparrarsi i diritti della loro storia, sembra che Netflix avrebbe spesso l’ingente somma di 150 milioni di euro. Come reagirà la famiglia Windsor all’uscita della docuserie? Non resta che aspettare.

Potete guardare qui il trailer di Harry e Meghan di Netflix, sottotitolato ovviamente in italiano:

Continua a leggere su optimagazine.com.