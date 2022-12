La serie Netflix di Harry e Meghan ha fatto scatenare una dura reazione da parte della royal family, in particolare per delle affermazioni dei duchi di Sussex.

Le accuse sono partite da un declaimer apparso all’inizio del primo episodio. Per 20 secondi, lo schermo è diventato nero e sono apparse queste parole: “I membri della famiglia reale si sono rifiutati di commentare il contenuto della serie.”

Il Daily Mail riporta che la famiglia reale britannica ha subito smentito tale affermazione. Infatti, una fonte avrebbe dichiarato che nessuno a Buckingham Palace o a Kensington Palace è stato contattato per commentare la serie Netflix di Harry e Meghan, uscita sulla piattaforma l’8 dicembre con i primi sei episodi.

L’insider ha aggiunto che, per ora, i membri della royal family non commenteranno le dichiarazioni dei duchi di Sussex, che li hanno accusati di razzismo e pregiudizi – chiare frecciatine rivolte a Carlo, William, Kate Middleton e altri reali. Nella docuseries, Harry afferma che la sua famiglia non è riuscita a capire che la sua futura moglie aveva bisogno di protezione contro gli attacchi razzisti. Inoltre, il documentario rivela come i rapporti tra i due fratelli, Harry e William, si siano interrotti malamente a causa delle loro divergenze.

La docuserie Netflix vede Harry e Meghan raccontare il loro malessere per essere stati emarginati dalla famiglia reale. Nel corso degli episodi si esplorerà anche il loro primo anno di matrimonio.

Alla domanda sul perché abbiano voluto realizzare questo documentario, Harry risponde: “Nessuno vede cosa succede nel privato. Dovevo proteggere la mia famiglia.” Nel trailer della docuserie, divulgata da Netflix, appaiono immagini in bianco e nero della coppia, alcune foto ufficiali da eventi di corte, altri scatti privati. “Con una posta in gioco così alta, non ha più senso sentire la nostra versione?” domanda Meghan alla fine.

Netflix ha speso 100 milioni di dollari per accaparrarsi i diritti sulla storia di Harry e Meghan.

