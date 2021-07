Sex Education 3 presenta le novità di questa stagione con un esercizio di meta-televisione: uno spot nello spot, quello per il liceo Moordale e contemporaneamente per la serie, che torna su Netflix coi nuovi episodi il 17 settembre.

Il promo di Sex Education 3 pubblicato dallo streamer il 19 luglio è una riuscita parodia di uno spot per l’istituto scolastico in cui la divertente teen dramedy di Netflix è ambientata: un liceo travolto dallo scandalo della clamidia e da una serie di altri eventi che ne hanno minato la credibilità, ha ora bisogno di un bagno di reputazione e di una campagna che ne ricostruisca l’immagine.

Ed ecco arrivare in Sex Education 3 la nuova direttrice, Hope Haddon, che subentra al preside Groff con lo scopo di riportare ordine a Moordale, effettuare un restyling profondo (a partire da dettagli estetici come le uniformi) ma soprattutto di renderla nuovamente una scuola appetibile per nuovi allievi.

Così lo spot di Sex Education 3 è a tutti gli effetti la parodia di uno spot per il liceo, con i personaggi costretti a magnificare le qualità dell’istituto, la sua offerta formativa e l’ambiente attraente della scuola. Ovviamente non sono tutti entusiasti di prendere pare a questa campagna di marketing, come Maeve, che non perde occasione di marcare la sua insofferenza per la sceneggiata. Il claim ricorda il debutto della nuova stagione fissato il 17 settembre.

Con una nuova direttrice, una nuova uniforme e un nuovo atteggiamento, è tempo di cambiare alla Moordale Secondary. Riapriamo i battenti il ​​17 settembre.

Il promo di Sex Education 3 mostra per la prima volta nei panni del suo personaggio la new entry Jemima Kirke nel ruolo della nuova preside Haddon. Tra i nuovi membri del cast debutteranno in questa stagione anche Jason Isaacs nel ruolo di Peter Groff, il fratello maggiore, immodesto e di successo, del padre di Adam, l’artista Dua Saleh nel ruolo di Cal, un nuovo studente non binario del liceo e infine Indra Ové nel ruolo di Anna, madre adottiva di Elsie, la sorellina di Maeve.