La funzione ‘Doppio Account‘ di Samsung permette l’accesso ad un secondo account delle applicazioni social preferite, compreso WhatsApp. Per attivarla, basta entrare nel menu ‘Funzioni avanzate’ della One UI. Sono tanti gli utenti che, soprattutto nell’ultimo periodo, lamentano un bug che si presenta nel momento in cui si utilizza ‘Doppio Account’ di WhatsApp relativamente all’invio ed alla ricezione di file salvati nella memoria interna del dispositivo.

Come riportato da ‘SamMobile‘, la versione 2.21.10.16 di WhatsApp (così come tutte quelle successive) non consente di aprire i file ricevuti tramite la funzione della One UI. Il team di sviluppo del colosso di Seul sembra essere stato messo al corrente del disturbo, a cui sta lavorando per una pronta risoluzione, che speriamo venga rilasciata il prima possibile tramite un aggiornamento software dedicato (per cui non dovrebbe mancare troppo tempo, anche se non sappiamo ancora quantificare quanto ci vorrà). Fino a quel momento, il produttore asiatico consiglia di inviare file aprendoli tramite l’app Galleria (non dovrete, quindi, condividere file direttamente dall’istanza Doppio Account di WhatsApp), e condividendoli poi su WhatsApp. L’OEM, come vi dicevamo poc’anzo, non ha fornito una tempistica precisa per quanto riguarda il rilascio dell’upgrade chiamato a correggere il bug in questione, ma è chiaro che bisognerà avere un altro po’ di pazienza (se non altro, il produttore asiatico è al corrente del disturbo, quindi lo sviluppo di una patch è assicurato).

Speriamo che nel giro delle settimane che verranno ci saranno progressi in tal senso, e che il funzionamento dell’opzione ‘Doppio Account’ di Samsung per quanto riguarda l’invio e la ricezione di file su WhatsApp possa essere in qualche modo ripristinato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.