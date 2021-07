I concerti dei Negramaro sarebbero partiti con un tour indoor nell’ottobre 2021, ma la band ha annunciato lo slittamento al 2022. La notizia è dell’ultima ora con una nota pubblicata dalla band di Giuliano Sangiorgi sui canali social ufficiali.

Le nuove date dei concerti dei Negramaro

Per le nuove date dei concerti dei Negramaro riprogrammate al 2022 i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi. Ecco il nuovo calendario:

10 marzo – Rimini, RDS Stadium

12 marzo – Torino, Pala Alpitour

16 marzo – Roma, Palazzo dello Sport (recupero del 12 ottobre 2021)

17 marzo – Roma, Palazzo dello Sport (recupero del 13 ottobre 2021)

22 marzo – Perugia, PalaBarton

23 marzo – Ancona, PalaPrometeo Estra

25 marzo – Bologna, Unipol Arena

28 marzo – Mantova, Grana Padano Arena & Theatre 1 aprile – Milano, Mediolanum Forum (recupero del 29 ottobre 2021)

2 aprile – Milano, Mediolanum Forum (recupero del 30 ottobre 2021)

9 aprile – Firenze, Nelson Mandela Forum

12 aprile – Napoli, PalaPartenope

16 aprile – Eboli, Palasele

18 aprile – Reggio Calabria, Palacalafiore

20 aprile – Bari, PalaFlorio (recupero del 26 novembre 2021)

21 aprile – Bari, PalaFlorio (recupero del 27 novembre 2021)

27 aprile – Conegliano, Zoppas Arena

30 aprile – Padova, Kioene Arena

Come si può notare, i biglietti per gli spettacoli che prevedono un doppio appuntamento (Roma, Milano, Bari) possono essere utilizzati nell’ordine originario, dunque o per la prima o per la seconda serata.

Il messaggio per i fan

I Negramaro, inoltre, hanno lasciato un messaggio ai loro fan:

“Siamo ormai molto vicini al ritorno alla normalità, l’efficacia della campagna di vaccinazione e le decisioni prese da paesi a noi molto vicini, ci danno la sicurezza che tutto sta ripartendo. Abbiamo bisogno ancora di poco tempo per poter assicurare la riapertura dei palazzetti in piena capienza e garantire, come sempre, uno spettacolo all’altezza delle vostre aspettative”.

Il Contatto Tour prende il nome da Contatto, il nuovo disco di inediti della band salentina pubblicato nel dicembre 2020. Il titolo è ovviamente un riferimento all’emergenza pandemia mondiale del Covid-19, un brutto mostro che per tanto tempo ha tenuto lontano le persone con l’impossibilità di incontrarsi per contenere i contagi. I Negramaro hanno creato il disco proprio per accompagnare i fan in questo momento storico difficile.

Il risultato è una tracklist composta da canzoni sobrie e atmosfere soffuse, un insieme di brani che puntano a rilassare l’ascoltatore per abbracciarlo virtualmente, dal momento che durante il lockdown non era possibile.

Non solo musica: nel mese di maggio Giuliano Sangiorgi ha pubblicato il suo nuovo romanzo Il Tempo Di Un Lento, un racconto in cui il filo conduttore di tutti gli eventi è proprio la grande passione del cantautore salentino, la musica.

Lo slittamento dei concerti dei Negramaro ha deluso molti fan che aspettavano con ansia il ritorno nei palazzetti della band in autunno. Per rivedere la band salentina dal vivo, invece, bisognerà aspettare la primavera 2022, e si suppone che i progressi della campagna di vaccinazione portino a lasciarci sempre di più questa pandemia alle spalle.