Nel nuovo romanzo di Giuliano Sangiorgi la musica sarà protagonista. Lo rivela il booktrailer pubblicato dal cantautore e dalla sua band sui social, con una voce fuori campo che recita:

Il nuovo romanzo di Giuliano Sangiorgi

Parliamo di “nuovo romanzo” perché per la voce dei Negramaro si tratta della seconda pubblicazione. Il primo libro è Lo Spacciatore Di Carne, pubblicato con Einaudi nel 2012. Il Tempo Di Un Lento esce con lo stesso editore.

Il nuovo romanzo di Giuliano Sangiorgi vedrà la luce l’11 maggio 2021. Come per il libro precedente, la copertina de Il Tempo Di Un Lento è curata da Emiliano Ponzi che il cantautore definisce “genio incredibile”. “Aprite gli occhi ed il cuore”, scrive Giuliano sui social per accompagnare l’annuncio, senza nascondere la grande attesa per la novità.

Il Tempo Di Un Lento – La trama

Il Tempo Di Un Lento racconta la storia d’amore tra Luca e Maria Giulia. I due, giovanissimi di 13 anni, si innamorano mentre insieme ad altri amici fanno il gioco della bottiglia in una soffitta. Luca dovrà partire per le vacanze estive insieme ai genitori e per l’intera stagione non potrà incontrare la sua amata.

Una sera, mentre guarda il Festivalbar, ha un’illuminazione: comporre una canzone d’amore per lei. Imbraccia quindi la chitarra e registra il suo brano su un’audiocassetta che spedisce alla dolce metà, ma non riceve risposta. Al rientro a scuola troverà una sorpresa.

La musica, dunque, è il filo rosso che connette gli eventi e che crea il twist all’interno della trama. Il nuovo romanzo di Giuliano Sangiorgi è un elogio al potere della musica, in grado di dividere ma anche di far innamorare due persone nel fiore della loro giovinezza, capace di offrire la giusta chiave per conquistare il cuore di chi si ama.