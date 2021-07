Alessandra Amoroso su San Siro in diretta su RTL 102.5 si dice “Emozionata già adesso”, sono le prime parole della cantante che il prossimo anno si esibirà in uno stadio. Tutto sul concerto di Alessandra Amoroso a San Siro.

Per Alessandra Amoroso è la prima volta in assoluto nella sua carriera. Debutterà negli stadi con un concerto-evento allo Stadio Meazza di Milano già programmato e per il quale sono in vendita i biglietti. La data è quella del 13 luglio, l’evento è denominato Tutto Accade.

Il nome stesso dello spettacolo indica che per la cantante salentina si tratta di una grande emozione, un privilegio che ha il piacere di condividere con i suoi fan, gli stessi che la seguono da più di 12 anni ormai, tanti sono quelli trascorsi dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Lo spettacolo celebrerà infatti i suoi 12 anni di carriera e sarà anticipato da un nuovo album di inediti, in programma per il prossimo autunno, dal titolo Tutto Accade.

“Io ci ho sempre creduto molto, l’anno prossimo ci sarà questo nostro primo San Siro, sarà il primo un po’ per tutti, sono emozionatissima già adesso che manca ancora un anno. Mi hanno proposto la data del 13 luglio e ho detto subito sì”. Così Alessandra Amoroso parla dell’appuntamento live a San Siro. Per le prime parole sul concerto ha scelto le frequenze radio di RTL 102.5.

“Quando ho registrato il teaser per l’annuncio dello Stadio, era tutto vuoto, è stato pazzesco, mi sentivo piccola: mia madre aveva chiamato mia sorella dicendole che aveva fatto un sogno in cui cantavo in mezzo al manto erboso…”, ha aggiunto Alessandra Amoroso su San Siro.

Tutto merito dei fan, della sua ig Family che la supporta passo dopo passo: “Per il mio pubblico fedele che fa parte della family, grazie ai quali sono arrivata fino a qui, abbiamo cercato di creare delle agevolazioni per la vendita dei biglietti…”.