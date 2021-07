Alessandra Amoroso a San Siro nel 2022: al via la prevendita dei biglietti su TicketOne e VivaTicket. Nella giornata di ieri, la cantante aveva anticipato che oggi sarebbe arrivato un grande annuncio per i suoi fan. Puntuale, come promesso, Alessandra Amoroso ha svelato tutto: si esibirà in concerto a San Siro nel 2022.

Per lei sarà la prima volta in uno stadio in concerto e nell’annunciare l’evento ricorda quando San Siro non era neanche lontanamente immaginabile, quando si esibiva dinanzi lo specchio con la lacca per capelli in mano, utilizzata come fosse un microfono.

“Se chiudo gli occhi e faccio un salto indietro nel tempo mi vedo a casa mia con in mano una lacca per capelli usata come microfono mentre canto immaginando il pubblico dentro lo specchio”, ricorda. Da quel giorno sono trascorsi tanti anni. Oggi la carriera di Alessandra Amoroso nel mondo della musica è una certezza e vuole condividere “il giorno” di San Siro con i fan che l’hanno sempre supportata.

“Sono passati anni e il percorso che ho fatto l’ho fatto scegliendo di essere sempre me stessa e oggi più che mai sono orgogliosa di quello che sono diventata perché tutto questo mi ha portata qui a condividere con voi un giorno che per me sarà sempre… IL GIORNO”, aggiunge.

La data è quella del 13 luglio 2022, per TUTTO ACCADE a San Siro che arriva a distanza di tre anni dall’ultimo tour di grande successo (32 date in 20 regioni italiane con oltre 170.000 spettatori). Alessandra Amoroso a San Siro si esibirà la prossima estate per un’unica data-evento.

I biglietti sono disponibili in prevendita da ora su TicketOne e su Vivaticket e dalle ore 11.00 di lunedì 26 luglio nei punti vendita e prevendite abituali. Per dare la notizia ai fan Alessandra realizzato un video molto emozionante in cui racconta la sua storia al centro del prato di San Siro.