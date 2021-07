Torna in onda Vivi e Lascia Vivere su Rai1, la fortunata serie con Elena Sofia Ricci, per la regia di Pappi Corsicato. La fiction della rete ammiraglia sarà riproposta a partire da domenica 18 luglio.

La storia è incentrata su una famiglia all’apparenza come tante, ma un enorme segreto da custodire. Il racconto di una rinascita inattesa che arriva all’indomani di una tragedia. La storia di Laura, interpretata dall’attrice protagonista di Che Dio ci Aiuti, ha appassionato gli spettatori della rete ammiraglia che lo scorso anno si sono sintonizzati in prima serata per seguire le sue coraggiose vicende lavorative e sentimentali. Laura Ruggero è una cuoca di cinquant’anni di Napoli che decide di rimettersi in gioco dopo la morte del marito, Renato, che suona a bordo delle navi da crociera. Il passato della donna, però, è avvolto nel mistero. La prima stagione è stata un successo inaspettato, registrando una media di 7 milioni di spettatori e il 25% di share.

Vivi e Lascia Vivere è una coproduzione Rai Fiction – Bibi Film Tv. Nel cast, oltre Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini, anche Antonio Gerardi nei panni di Renato Ruggero; Silvia Mazzieri è Giada Ruggero; Carlotta Antonelli interpreta Nina Ruggero; Giampiero De Concilio è Giovanni Ruggero; Iaia Forte è Marilù Ruggero; Bianca Nappi è Rosa; e Teresa Saponangelo nel ruolo di Daniela “Bonetti” Sonnino.

Nel primo episodio di stasera, dal titolo Il ritorno, Laura torna (Elena Sofia Ricci) a Napoli e deve dare una terribile notizia che cambierà la sua vita e quella dei suoi figli. Ha un crollo nervoso ma grazie a Rosa e Marilù, la sorella di suo marito, riesce a riprendersi e a trovare una via d’uscita insperata. Giada, la figlia maggiore, cerca un lavoro e conosce Luciano. A seguire l’episodio L’incontro. La famiglia si riorganizza, Laura reagisce, fa un incontro del tutto inaspettato, Toni, un suo vecchio amico che sembra molto cambiato. Giada ottiene il lavoro che voleva. Nina, la figlia minore di Laura, insieme alle sue amiche entra in una casa privata pensando che sia vuota.

L’appuntamento con Vivi e Lascia Vivere è per stasera alle ore 21:25 su Rai1. La fiction verrà proposta ogni domenica con due episodi alla volta. La prima stagione è anche disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.