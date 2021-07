Delitti in Paradiso 10 ha debuttato lo scorso mercoledì in prima visione su Rai2, ma trasloca alla domenica, sempre in prima serata: la serie franco-britannica di BBC, France2 e PBS, ambientata in un immaginario atollo caraibico, subisce un cambio di programmazione a pochi giorni dall’esordio della stagione e subito prima di una pausa dal palinsesto della rete.

Delitti in Paradiso 10 torna in onda con gli episodi 3 e 4 domenica 18 luglio, a partire dalle 21.10 su Rai2: l’ispettore Neville Parker (Ralf Little) si ambienta a fatica sull’isola dopo aver deciso di restare nel suo ruolo a tempo indefinito, mentre indaga su delitti e casi di omicidio insieme alla sua fidata squadra. Negli episodi del 18 luglio, in particolare, una delle fobie del protagonista finisce per concretizzarsi in un evento avverso che lo manda in ospedale. E anche lì non mancheranno i misteri da risolvere.

Ecco le trame di Delitti in Paradiso 10 per gli episodi 3 e 4, intitolati rispettivamente Il Corpo Scomparso e Mistero in Ospedale, in onda domenica 18 luglio in prima serata.

Nel giardino di una lussuosa villa viene trovata una donna morta. Subito dopo il ritrovamento, scompare anche una sua amica. Il corpo viene rinvenuto in mare e Parker nota un laccio da scarpe in una tasca…

Poco prima di una partita di beach volley, Neville viene punto da un insetto e va in shock anafilattico. Durante la sua prima notte nell’ospedale dell’isola, un’infermiera muore…

La programmazione di Delitti in Paradiso 10 va in pausa dopo questo secondo appuntamento: domenica prossima la serie non va in onda e ritornerà dall’8 agosto con gli episodi 5 e 6, sempre in prima serata, fino ad esaurimento dei 10 episodi di questa stagione. All’inizio del 2021 la BBC ha annunciato che la serie è stata rinnovata per altre due stagioni, l’undicesima e la dodicesima: sarà quindi in onda fino al 2023.