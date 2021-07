Delitti in Paradiso 10 non va in onda domenica 25 luglio su Rai2, per lasciare spazio al racconto in diretta delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La programmazione della serie si interrompe temporaneamente per permettere alla rete di dedicare gran parte della sua programmazione ai Giochi olimpici appena partiti. Per due settimane, infatti, Rai2 sarà “rete olimpica”, con un’alternanza di dirette, speciali, rubriche, repliche, high-lights, commenti, interviste e contenuti dedicati al grande evento sportivo.

Delitti in Paradiso 10 aveva debuttato mercoledì 14 luglio in prima visione su Rai2, per poi passare alla domenica sera dal secondo appuntamento, quello del 18 luglio. La serie franco-britannica di BBC, France2 e PBS è andata poi in pausa per la programmazione dedicata alle Olimpiadi. Il 25 luglio non va in onda per lasciare spazio al programma d’approfondimento sportivo Il Circolo degli Anelli e tornerà con i restanti episodi ad agosto.

Delitti in Paradiso 10, poliziesco ambientato in un immaginario atollo caraibico, proseguirà con la seconda metà di stagione da domenica 8 agosto, con gli episodi 5 e 6, sempre in prima serata. Ecco le trame dei prossimi episodi.

Una notte, nel suo studio, un celebre concertista viene assassinato. L’amicizia di Catherine con la famiglia della vittima la mette in una condizione inattesa di pericolo.

Neville deve risolvere un mistero del passato che svela la verità su chi ha ucciso il pianista e perché. Troverà un aiuto a portata di mano, però, con il ritorno di un ex sergente.

La programmazione di Delitti in Paradiso 10, salvo ulteriori cambiamenti, dovrebbe continuare ogni domenica sera fino ad esaurimento dei 10 episodi di questa stagione. La serie è stata rinnovata da BBC per altre due stagioni, l’undicesima e la dodicesima, e avrà per la prima volta uno speciale natalizio alla fine di quest’anno, un film celebrativo nel decennale dal debutto.