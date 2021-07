Non ci sono elementi per supportare la tesi secondo cui l’attore Libero De Rienzo sarebbe morto in seguito alla somministrazione del vaccino Covid. Un trend ormai costante, se pensiamo che le medesime tesi erano state avanzate anche la scorsa settimana con Raffaella Carrà, con il solito invito alla prudenza. Non posso parlarvi di bufala, semplicemente perché l’attore in questione, già salutato da diversi colleghi come abbiamo riscontrato poco fa, non si è mai esposto pubblicamente su un tema così delicato.

L’attore Libero De Rienzo morto con vaccino Covid: non è al momento dimostrabile

In sostanza, è un errore avanzare ipotesi in merito all’attore Libero De Rienzo morto con vaccino Covid. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, sappiamo soltanto che sul suo corpo non siano stati ritrovati segni di violenza e che la causa del decesso più probabile, allo stato attuale, è un infarto. Senza certezze, occorre darci un taglio a proposito di strane associazioni. Solo con l’autopsia, infatti, sarà possibile avere qualche informazione in più sotto questo punto di vista.

Il fatto stesso che Libero De Rienzo su Instagram non abbia mai pubblicato foto post vaccino, o in alternativa preso una posizione contro le somministrazioni dei prodotti attualmente approvati contro il Covid, rende frettolosa qualsiasi chiave di lettura. In rete ci sono già alcune smentite, come quella de Il Giornale d’Italia o di Bufale, che si occupa di fact checking. Onestamente, dare certezze assolute in un senso o nell’altro è sbagliato a prescindere, nonostante gli indizi finora recuperati suggeriscono prudenza soprattutto per chi parla di causa ed effetto.

Per adesso, dunque, mi limito a gettare acqua sul fuoco, in relazione alle ipotesi che coinvolgono il vaccino Covid nella morte dell’attore Libero De Rienzo. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più, per far luce su un fatto di cronaca che resta a prescindere triste e tragico.