Sono stati annunciati gli ospiti di Marco Masini all’Arena di Verona in occasione del concerto-evento in programma il prossimo 30 settembre attraverso il quale l’artista celebrerà i suoi 30 anni di carriera.

Grandi ospiti italiani e gli amici di sempre si alterneranno sul palco del concerto di Marco Masini nel tempio dell’anfiteatro scaligero. I primi nomi comunicati sono quelli di Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Nek, Francesco Renga e Luca Carboni ma anche Fabrizio Moro, Annalisa, Giusy Ferreri, Arisa.

Il concerto recupera quello atteso lo scorso anno. Masini era atteso all’Arena nel mese di settembre 2020 ma il concerto non si è potuto svolgere a causa del perdurare della pandemia da covid-19.

A partire da mercoledì 16 giugno ed entro il 25 luglio i fan in possesso dei biglietti per lo spettacolo possono eseguire la procedura di check-in online. Ognuno di loro riceverà la conferma definitiva della propria presenza insieme al tagliando numerato con l’assegnazione del nuovo posto in base alle nuove disposizioni. Tutti i dettagli verranno comunicati al possessore del biglietto entro e non oltre il 31 luglio.

L’organizzazione precisa e premette che i posti assegnati potranno essere diversi da quelli indicati sul biglietto acquistato in precedenza. Viene però garantita l’assegnazione del nuovo posto nel settore equivalente a quello acquistato, in base alle disposizioni in vigore che hanno portato alla nuova assegnazione dei posti a sedere.

Dal 27 luglio saranno inoltre disponibile per l’acquisto altri biglietti attraverso il circuito TicketOne e nei punti vendita abituali. Prima del concerto all’Arena di Verona, sono questi gli appuntamenti confermati di Masini:

28 luglio, Castello Sforzesco – Vigevano (PV)

6 agosto, Festival di Majano – Majano (UD)

20 agosto, Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (LU)

