Concerti di Marco Masini nel 2022. Il cantautore toscano annuncia con estrema gioia il suo ritorno sul palco in occasione del trentennale del disco T’Innamorerai (1993) e che proprio nel 2023 si chiuderà a Roma. T’Innamorerai Di Noi – Oltre 30 Anni Insieme è il nome scelto del tour che partirà a settembre e che toccherà i più importanti teatri italiani.

I concerti di Marco Masini nel 2022

I concerti di Marco Masini partiranno dal settembre 2022 e si chiuderanno a gennaio 2023. Ecco il calendario completo:

3 settembre 2022 – Teatro Romano, OSTIA ANTICA (RM)

16 settembre 2022 – Teatro Romano, FIESOLE (FI)

24 settembre 2022 – Teatro Antico, TAORMINA (ME)

22 novembre 2022 – Teatro Augusteo, NAPOLI

28 novembre 2022 – Teatro Politeama, GENOVA

1 dicembre 2022 – Teatro Creberg, BERGAMO

3 dicembre 2022 – Teatro Colosseo, TORINO

4 dicembre 2022 – Teatro Comunale, FERRARA

6 dicembre 2022 – Teatro Verdi, FIRENZE

7 dicembre 2022 – Teatro Ponchielli, CREMONA

10 dicembre 2022 – Teatro Lyrick, ASSISI

17 dicembre 2022 – Teatro Goldoni, LIVORNO

19 dicembre 2022 – Teatro Degli Arcimboldi, MILANO

20 dicembre 2022 – Gran Teatro Geox, PADOVA

9 gennaio 2023 – Auditorium Parco della Musica, ROMA

I biglietti per i concerti di Marco Masini saranno disponibili da domani, giovedì 14 aprile, a partire dalle ore 16. Per tutti gli iscritti al fan club del cantautore, invece, le prevendite partiranno da oggi, mercoledì 13 aprile, sempre dalle ore 16.

“Sono stati due anni di silenzio, separazione e lontananza, ma adesso siamo tornati a innamorarci, perché quello che sento e vedo tra di noi è questo: un continuo innamoramento”.

L’ultimo disco di Marco Masini

L’ultimo disco di inediti di Marco Masini è Spostato Di Un Secondo (2017), mentre l’ultima raccolta è Masini +1 30th Anniversary (2020). Quest’ultima include 4 inediti tra cui Il Confronto, brano con cui il cantautore di Firenze ha partecipato al Festival di Sanremo 2020.

Il disco è una carrellata dei più grandi successi della sua carriera, reinterpretati con tanti ospiti eccellenti: Francesco Renga canta T’Innamorerai, mentre Eros Ramazzotti duetta con Masini nel grande classico Disperato. Luca Carboni partecipa nella traccia Vaffan**lo. Ancora, tra i grandi nomi troviamo Giuliano Sangiorgi in Ci Vorrebbe Il Mare, Ermal Meta in Cenerentola Innamorata e Umberto Tozzi in Perché Lo Fai.

Nel 2022 ha duettato con Paolo Vallesi nel brano Il Cielo Di Firenze. Il suo ultimo singolo è La Parte Chiara, tra gli inediti della raccolta Masini +1 30th Anniversary.