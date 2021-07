La première del video di I Wanna Be Your Slave dei Måneskin ha tenuto i fan con il fiato sospeso. Per la band romana è un periodo d’oro: dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Zitti E Buoni e la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, i Måneskin hanno conquistato il mondo tanto da creare un corposo hype ogni volta che devono annunciare una novità.

Nella serata di ieri, 15 luglio, la band di Damiano David ha lanciato il video ufficiale di I Wanna Be Your Slave, il nuovo singolo estratto da Teatro D’Ira Vol. 1. La regia è di Simone Bozzelli e la band, a questo giro, ha già collezionato quasi 5 milioni di visualizzazioni. Le immagini alternano segmenti in cui vediamo la band intenta a suonare e altri, più provocatori, in cui i singoli elementi si lasciano andare in ammiccamenti e atti di pura sensualità.

Fra tutti colpisce il bacio tra Damiano David e il batterista Ethan Torchio, un’effusione in cui i due colleghi condividono un chewing gum. Altri fotogrammi si ispirano al mondo del bondage e dell’erotismo, con momenti di spanking e doggystyle, strani liquidi che escono dalla bocca della bassista Victoria De Angelis e precipitano sul volto di Ethan.

Il brano è un funk rock audace, cantato in inglese, in cui i riff di basso e della chitarra di Thomas Raggi si inseguono dando vita ad un groove sostenuto dal beat di Ethan. Le allusioni sessuali, specialmente alla sottomissione, non mancano e con qu”]esto nuovo brano i Måneskin confermano il loro approccio glam al rock e soprattutto la grande cura dell’aspetto estetico del progetto.

I Wanna Be Your Slave dei Måneskin è disponibile da oggi, venerdì 16 luglio, in rotazione radiofonica e su YouTube con il video ufficiale che si trova tra le tendenze della piattaforma, con commenti che arrivano da ogni parte del mondo.

[Strofa 1]

I wanna be your slave

I wanna be your master

I wanna make your heart beat

Run like rollercoasters

I wanna be a good boy

I wanna be a gangster

‘Cause you can be the beauty

And I could be the monster

I love you since this morning

Not just for aesthetic

I wanna touch your body

So fucking electric

I know you scared of me

You said that I’m too eccentric

I’m crying all my tears

And that’s f..king pathetic

I wanna make you hungry

Then I wanna feed ya

I wanna paint your face

Like you’re my Mona Lisa

I wanna be a champion

I wanna be a loser

I’ll even bе a clown

Cause I just wanna amuse ya

I wanna be your sеx toy

I wanna be your teacher

I wanna be your sin

I wanna be a preacher

I wanna make you love me

Then I wanna leave ya

‘Cause baby I’m your David

And you’re my Goliath

[Ritornello]

Because I’m the devil

Who’s searching for redemption

And I’m a lawyer

Who’s searching for redemption

And I’m a killer

Who’s searching for redemption

I’m a motherfu..ing monster

Who’s searching for redemption

And I’m a bad guy

Who’s searching for redemption

And I’m a blonde girl

Who’s searching for redemption

I’m a freak that

Is searching for redemption

I’m a motherf..king monster

Who’s searching for redemption

[Strofa 2]

I wanna be your slave

I wanna be your master

I wanna make your heart beat

Run like rollercoasters

I wanna be a good boy

I wanna be a gangster

Cause you can be the beauty

And I could be the monster

I wanna make you quiet

I wanna make you nervous

I wanna set you free

But I’m too f..king jealous

I wanna pull your strings

Like you’re my telecaster

And if you want to use me I could be your puppet

[Ritornello]

‘Cause I’m the devil

Who’s searching for redemption

And I’m a lawyer

Who’s searching for redemption

And I’m a killer

Who’s searching for redemption

I’m a motherf..king monster

Who’s searching for redemption

[Outro]

I wanna be your slave

I wanna be your master