Quando si esibiranno i Maneskin all’Eurovision Song Contest? Il gruppo partecipa alla competizione europea in rappresentanza dell’Italia, diritto che gli spetta in seguito alla vittoria al Festival di Sanremo 2021 nella categoria dei Campioni.

Con Zitti E Buoni, i Maneskin hanno convinto il pubblico sanremese e le giurie fino ad ottenere il primo posto sul podio. Hanno ottenuto, oltre al trionfo al Festival della Canzone Italiana, anche la possibilità di andare all’Eurovision Song Contest 2021 in rappresentanza del nostro Paese.

I Maneskin sono già a Rotterdam, sede della nuova edizione dell’Eurovision Song Contest. L’Italia non gareggia nelle due semifinali in corso di svolgimento e si esibirà direttamente nella serata finale dell’ESC 2021 in programma per sabato 22 maggio alle ore 21.00 dall’Ahoy Arena di Rotterdam (Paesi Bassi).

La finale dell’Eurovision Song Contest sarà trasmessa in diretta TV su Rai1, anche in streaming sul sito di Raiplay.

Quando si esibiranno i Maneskin all’Eurovision Song Contest nel corso della serata finale?

Per i Maneskin il sorteggio ha previsto l’esibizione sul palco durante la seconda parte della finale, quindi dopo le ore 22.00. A stabilirlo è stata l’organizzazione dell’Eurovision che suddivide i Paesi partecipanti nelle due metà della gara.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si esibiranno solo sabato all’Eurovision che ha già aperto i battenti martedì 18 maggio per dare spazio a Paesi ed eliminazioni delle due semifinali. Per i Maneskin all’ESC 2021 una nuova versione del brano di Sanremo, Zitti E Buoni, autocensurata. La band h infatti dovuto apportare alcune piccole modifiche per fare in modo che il brano venisse accettato dalla commissione giudicatrice.

Dopo l’appuntamento europeo – che potrebbe finalmente riportare la vittoria in Italia – i Maneskin sono attesi al cinema. Dal 26 maggio sarò disponibile in tutte le sale cinematografiche il live action della Disney Crudelia. Damiano e Victoria sono tra i doppiatori della versione in lingua italiana!