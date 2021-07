Robert Downey Jr. torna da protagonista stavolta sul piccolo schermo. L’attore, volto per oltre dieci anni di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, è al lavoro con HBO e A24 per adattare il romanzo vincitore del Premio Pulitzer di Viet Thanh Nguyen, The Sympathizer, in una serie televisiva.

Il canale premium di WarnerMedia ha dato il via libera alla produzione di una prima stagione. Il regista sudcoreano Park Chan-wook (Old Boy) dirigerà tutti gli episodi e sarà anche produttore esecutivo. Robert Downey Jr., tramite la sua società Team Downey, è anche un produttore esecutivo e dovrebbe apparire nella serie interpretando diversi ruoli secondari.

“Adattare l’importante e magistrale lavoro di Mr. Nguyen richiede un team visionario. Con il regista Park al timone, mi aspetto che questa sia un’avventura creativa di produzione per Susan, me e il Team Downey, e un processo stimolante per me stessa nell’interpretare questi complessi ruoli secondari”, ha detto Downey in una nota. “A24 e HBO sono la combinazione perfetta di ciò che si intende per partner. Questo è esattamente il tipo di sfida che desideravo e credo che offriremo un’esperienza visiva eccezionale al nostro pubblico”.

The Sympathizer è incentrato su un capitano senza nome dell’esercito sudvietnamita che è segretamente comunista e una spia dei Viet Cong. Lascia Saigon per la California meridionale nel 1975, dove viene coinvolto nella comunità degli esiliati e serve come consulente culturale per un film americano sulla guerra. Successivamente viene reclutato per tornare in Vietnam per un raid contro i comunisti.

La produzione è alla ricerca di un attore protagonista, mentre il cast sarà prevalentemente vietnamita. Stando a Deadline, Robert Downey Jr. interpreterà diversi ruoli secondari nella serie, ognuno dei quali rappresenta una parte diversa dell’establishment americano: un emergente membro del Congresso di Orange County, un ufficiale della CIA e il regista del film su cui lavora il personaggio principale.

The Sympathizer è il secondo progetto televisivo del Team Downey dopo Sweet Tooth su Netflix.