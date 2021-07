La partita Italia-Inghilterra si rigioca questo giovedì, almeno stando ad alcuni post che sono apparsi di recente sui social. Si fa fatica a crederlo, eppure in tanti ci stanno cascando tra i tifosi delle due squadra. A margine della petizione sponsorizzata dai sostenitori della nazionale inglese, infatti, l’UEFA avrebbe deciso che la finale di Euro 2020 disputata a Wembley sia da ripetere per una serie di irregolarità. In particolare, nel mirino di queste persone sarebbe finito l’arbitraggio ed il mancato cartellino rosso per Chiellini dopo il fallo su Saka.

Italia-Inghilterra si rigioca questo giovedì, ma è solo un’altra fake news sulla finale di Wembley

Dunque, come se non bastasse la bufala delle medaglie agli inglesi ritirate, con incasso della loro vendita devoluto in beneficenza (notizia che ho avuto modo di smentire nella giornata di ieri), oggi bisogna affrontare un altro aspetto bizzarro relativo a questa partita. Il solo fatto che qualcuno credi alla storia secondo cui Italia-Inghilterra si rigioca questo giovedì, la dice lunga sul livello che abbiamo raggiunto in un mondo come quello dei social in questi anni, come si può facilmente immaginare.

Certo, ci sono fonti che hanno immediatamente smentito la notizia, come nel caso caso di Calcio Attualissimo e Bufale, ma in circostanze simili appare quasi superfluo doversi rifare a fonti per darvi un ulteriore contributo sul tema. Va detto che, come riporta il primo sito, quando nel Regno Unito una petizione raggiunge le 100.000 firme, ci sia la possibilità che questa possa essere discussa addirittura in Parlamento. Quella specifica esaminata oggi 15 luglio, in tutta onestà, pare così eccessiva che rischia di rientrare tra le eccezioni.

Dunque, non credete alla storia che Italia-Inghilterra si rigioca questo giovedì, anche perché con ogni probabilità tutto nasce da una presa in giro da parte dei sostenitori azzurri nei confronti di quelli inglesi.