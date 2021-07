Ci sono alcuni post sui social che sembrano preannunciare una decisione storica dell’UEFA, che non avrebbe gradito il gesto di alcuni giocatori domenica sera a proposito delle medaglie inglesi immediatamente tolte dal collo. Secondo i nuovi laureati presso l’Università della vita, specializzati in ricondivisioni compulsive di fake news (come avvenuto martedì, a proposito della finta storia dei tifosi italiani picchiati a Wembley, come osservato con altro articolo), la massima organizzazione del calcio al mondo avrebbe deciso di ritirare il premio ai giocatori.

Smentita la storia decisione UEFA sulle medaglie inglesi ritirate per darle in beneficenza

Per farvela breve, stanno girando catene con testi simili a questo: “Storica decisione della UEFA: tutti i giocatori inglesi che si sono tolti la medaglia dal collo durante la premiazione dovranno restituirla. Le medaglie saranno vendute all’asta e il ricavato dato in beneficenza. Anche e soprattutto così si educa“. Ora, pensate per un solo motivo quanto farebbe rumore una decisione del genere da parte dell’UEFA, considerando il fatto che in passato gesti del genere non siano mai stati puniti.

La notizia delle medaglie inglesi ritirate con una decisione storica dell’UEFA, francamente, a primo impatto pare fuori dalla realtà. Non è un caso che le varie ricerche condotte nelle ultime dure ore non abbiamo portato ad alcun risultato. Come se non bastasse, altre fonti come Bufale hanno smentito prontamente la storia. Insomma, allo stato attuale non ci sono i presupposti per dare seguito al post virale che è stato diffuso da diversi utenti italiani a partire da martedì pomeriggio.

Vedremo se ci sarà altro materiale da prendere in esame su questa vicenda. Nel frattempo, vi confermo che la storia della decisione UEFA che ritira le medaglie inglesi dopo il gesto di alcuni giocatori di domenica sera non ha alcun fondamento. Restate sintonizzati su OptiMagazine per saperne di più.