Doc Nelle tue Mani non va in onda oggi, 15 luglio. Mentre i promo e la guida tv danno per dispersa la replica della fiction con Luca Argentero, sui social i profili ufficiali di Rai1 continuano a confermare la messa in onda mandando in tilt il pubblico che ormai brancola nel buio. Il comunicato ufficiale che riguarda il prime time di questa sera, però, mette in fila lo speciale Sogno Azzurro e poi la replica integrale della finale di Euro 2020 che ha visto la nostra Italia in contrapposizione con l’Inghilterra.

Ormai tutti sanno come è andata a finire e chi sono i campioni di Euro 2020 ma siamo sicuri che in un’estate in cui le repliche la stanno facendo da padrone, i patiti non si lasceranno sfuggire l’occasione di rivedere la finalissima.

Sul sito Rai si legge:

“La replica integrale della sfida tra Italia e Inghilterra di calcio, quella che ha laureato domenica scorsa gli azzurri guidati da Roberto Mancini Campioni d’Europa, verrà riproposta giovedì 15 luglio alle 21.35 su Rai1 con le voci di Stefano Bizzotto e Katia Serra. Uno dei momenti più emozionanti della storia sportiva del 2021 verrà preceduto da “Sogno Azzurro, la strada per Wembley” la docu-serie dedicata alla Nazionale di calcio italiana”.

La serata dedicata agli Azzurri e alla loro impresa è destinata a impegnare il prime time del giovedì e questo significa che la replica di Doc Nelle tue Mani slitterà alla prossima settimana lasciando l’amaro in bocca ai fan che attendevano da giorni questo momento. Intanto, sul set si continua a lavorare alla seconda stagione che, molto probabilmente, andrà in scena nell’inverno del 2022.