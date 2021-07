A poche ore dalla vittoria contro l’Inghilterra nella finale di Euro 2020 arrivano i messaggi con cui gli artisti festeggiano l’Italia, un tripudio di parole di gioia verso gli azzurri che hanno portato a casa la coppa dopo la sfida ai rigori. I post si moltiplicano di minuto in minuto.

“Grande squadra, grande vittoria”, scrive Vasco Rossi su Instagram accompagnando la sua dedica con una foto dell’esultanza degli azzurri con la scritta “campioni d’Europa”. Non manca Laura Pausini, che fa un doppio omaggio: alla nazionale italiana mostrandosi con una parrucca col tricolore e a Raffaella Carrà con la citazione da A Far L’Amore Comincia Tu: “Scoppia scoppia mi scoppia il cuor”.

“L’inizio di una nuova era”, scrive Alessandra Amoroso mostrando il suo grido di felicità per la conquista della coppa. Non contiene la gioia nemmeno Cesare Cremonini con il suo pensiero: “Vincere in tutti i sensi” e un ringraziamento ai giocatori, i veri protagonisti della vittoria. Si unisce al coro Emma Marrone, che si mostra in biancheria intima per un selfie allo specchio per omaggiare, oltre agli azzurri, Sabrina Ferilli in quella volta in cui sfilò al Circo Massimo per lo scudetto della Roma.

Dalla parte degli azzurri anche Jovanotti mentre Francesco Facchinetti, comprensibilmente, espone uno striscione con la scritta “- Beatles + Pooh”. Bugo ironizza sul fatto che i tifosi inglesi fischiavano gli azzurri durante l’inno nazionale, per poi restare a mani vuote, mentre Mahmood e Tommaso Paradiso documentano i loro festeggiamenti, ma mai quanto le numerose storie pubblicate da Fedez.

A furia di fischiarci (anche durante l’inno), gli inglesi hanno perso l’europeo. Cmon you know its coming Rome! — Bugo (@BugattiCristian) July 12, 2021