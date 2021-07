The Blacklist 7 su Rai2 sta per volgere al termine: stasera e domani un doppio appuntamento con la serie crime che ha per protagonista James Spader. La settima stagione ha un numero di episodi ridotto rispetto alle precedenti: un taglio “necessario” a causa della pandemia di Covid-19, che lo scorso anno ha costretto l’industria televisiva e cinematografica a chiudere ogni attività prima del previsto.

Si parte con l’episodio 7×16 in onda stasera 11 luglio e dal titolo Nyle Hatcher (No. 149); ecco la sinossi:

Liz e la Task Force lavorano ad un vecchio caso, che però potrebbe fare nuove vittime. Reddington, nel frattempo, prova ad aiutare un amico di Dembe che è in pericolo…

A seguire, l’episodio 7×17 intitolato Fratelli:

Quando suo fratello gli chiede di tornare a casa per aiutarlo ad affrontare una situazione pericolosa, Ressler si trova a rivivere un vecchio trauma…

The Blacklist 7 su Rai2 torna domani, lunedì 12 luglio, con gli ultimi due episodi della settima stagione. Nel primo, l’episodio 7×18 intitolato Roy Cain (No. 150):

Mentre la Task Force indaga su un rapimento effettuato da rapitori ‘impossibili’, Dembe ristagna in una situazione molto pericolosa. Red, intanto, è costretto a pensare al futuro…

La serata (e la stagione) si conclude con il finale, l’episodio 7×19 dal titolo I fratelli Kazanjian (No. 156-157):

Mentre la Task Force indaga su un contabile che lavora per la criminalità organizzata, Liz si trova a dover prendere una decisione personale molto delicata…

Nel cast della serie tv, James Spader nei panni di Raymond “Red” Reddington; Megan Boone è Elizabeth “Liz” Keen; Diego Klattenhoff è l’agente Donald Ressler; Harry Lennix è il capo Harold Cooper; e Laura Sohn nel ruolo di Alina Park.

Un‘ottava stagione di The Blacklist è stata confermata e andrà in onda prossimamente in chiaro. I nuovi episodi sono invece disponibili sul canale satellitare di Sky, Sky Investigation.

L’appuntamento con The Blacklist 7 su Rai2 è per stasera e domani nella seconda serata, a partire dalle 23:00.