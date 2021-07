Cursed cancellata: a un anno dal debutto, Netflix ha decretato la fine per la serie tv che rivisita il mito di Re Artù in chiave femminile (ne avevamo parlato in questa recensione). La storia è incentrata sulla Dama del Lago, che secondo le leggende del ciclo arturiano, avrebbe dato la spada Excalibur al futuro sovrano di Camelot.

Netflix non ha fornito una spiegazione dietro la cancellazione di Cursed, che è approdata sulla piattaforma il 17 luglio 2020. La serie è stata creata da Frank Miller e Tom Wheeler, e basata proprio sul loro omonimo romanzo illustrato.

Cursed è una rivisitazione della leggenda arturiana, raccontata attraverso gli occhi di Nimue, un’eroina adolescente con un dono misterioso che è destinata a diventare la potente (e tragica) Signora del Lago. Dopo la morte di sua madre, la ragazza trova un partner inaspettato in Arthur, un giovane mercenario, in una missione per trovare Merlino a cui dovrà consegnare un’antica spada. Nel corso del suo viaggio, Nimue diventerà un simbolo di coraggio e ribellione contro i terrificanti Paladini Rossi e il loro complice re Uther.

Il dramma fantasy ha visto come protagonisti Katherine Langford (la Hannah Baker di Tredici – 13 Reasons Why) nel ruolo di Nimue; Devon Terrell è il futuro Re di Camelot, Arthur; Gustaf Skarsgard è il mago Merlino; Daniel Sharman è Lancillotto; Sebastian Armesto è il Re Uther; Lily Newmark è Pym; Peter Mullan è Padre Carden; Shalom Brune-Franklin è la potente Morgana; Bella Dayne è Red Spear e Matt Stokoe nel ruolo di Gawain.

Secondo Deadline, l’intero cast è stato rilasciato dai rispettivi contratti per poter accettare nuove proposte lavorative. Non c’è quindi l’intenzione di salvare la serie, che è stata perciò cancellata senza far troppo rumore. Nessuno ne sentirà la mancanza.

La prima e unica stagione di Cursed è composta da dieci episodi, disponibili per lo streaming su Netflix.