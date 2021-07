Esce oggi Garçon di Biondo e Shade. Il nuovo singolo di Biondo è in featuring con il collega rapper Shade e per la prima volta i due si ritrovano in uno stesso pezzo. Il brano in questione si intitola Garçon (All Day) ed è disponibile da oggi in radio e negli store digitali.

Garçon è un brano introspettivo che nasce dalla voglia di Biondo di raccontare se stesso e i pensieri e le esperienze vissute negli ultimi anni.

“Non ho tempo per chi giudica, e forse sono io il problema, ma tu non sei la soluzione, non chiamarmi per nome, non chiamarmi Simone, non chiamarmi” canta nel brano che ha voluto eseguire con Shade, un brano frutto anche della pandemia dovuta al covid-19 che gli ha consentito di ritrovare se stesso e di pensare molto per ricominciare.

“Paradossalmente durante il periodo pandemico ho ritrovato me stesso – racconta Biondo – Dopo un periodo in cui sentivo di essere sul punto di perdermi, ho avuto tempo per pensare e ripartire da zero. La frase che si ripete nel brano “non chiamarmi più garçon” non fa solo riferimento alla storia d’amore tossica raccontata nel pezzo, ma al mio percorso di crescita umano e musicale, il mio passaggio da “garçon” (ragazzo) a uomo”, le parole di Biondo sul featuring con Shade disponibile da oggi che apre la strada verso un nuovo capitolo musicale.

Garçon di Biondo e Shade è il primo passo verso una nuova era musicale per Biondo, primo capitolo di un nuovo inizio di cui sentiremo parlare nei prossimi mesi.

Alla scrittura di Garçon c’è lo stesso Biondo che ha curato la parte testuale insieme a Edwyn Roberts, Paolo Antonacci, Vito Ventura, Luca Saccone; il pezzo è stato composto da Angelo Licco, Enrico Maria Romano, Andrea Damante e prodotto da Erre ed Angio.

Testo Garçon di Biondo e Shade

Non chiamarmi

Baby non chiamarmi più garçon

Medicine nei miei panta Dior

Scusa ma la fumo in door

Resta con me ancora un po’

Stiamo sfasciando un altra suite

Mi gridi contro in lingerie

Eri l’unica fra tante

Mi hai venduto a un magazine

Tu non chiamarmi più garçon

Non puoi sapere come sto

Baby per te ho messo tutto da parte

Più ti perdo più capisco quanto sei importante

L’unica fra tante

Nella mia testa ci sei solo tu

Ogni mio testo ti dirà di più

Resterà per sempre, al contrario di noi

Che mi hai venduto a quel magazine

Ora hai ciò che vuoi

Ma tu pensami quando

Queste luci non vanno

E poi si spegnerà la musica

Ma quеsti che ne sanno

Di quello chе c’è stato

Non ho tempo per chi giudica

E forse sono io il problema

Ma tu non sei la soluzione

Non chiamarmi per nome

Non chiamarmi Simone

Non chiamarmi

Baby non chiamarmi più garçon

Medicine nei miei panta Dior

Scusa ma la fumo in door

Resta con me ancora un po’

Stiamo sfasciando un altra suite

Mi gridi contro in lingerie

Eri l’unica fra tante

Mi hai venduto a un magazine

Chica io ti parlo ma tu non mi senti

Mentre cerchi l’angolo per farti i selfie

Sono un pianoforte di tasti dolenti

Prego sti momenti che passino lenti

Non chiamarmi garçon o come ti pare

Anzi non mi chiamare ma proprio in generale

Eravamo vicini ma non poteva bastare

Due letti singoli uniti non fanno un matrimoniale

Nemmeno questa suite ti rendi conto

Eravamo come un team ora mi vieni contro

Penso al nostro primo incontro vedo il tuo volto

Siamo cambiati molto forse anche troppo

Hai sbattuto la porta ma io non ti rincorro

Mi dispiace ma è troppo e ora non ti rivoglio

Mille treni in centrale mi puoi trovare sotto

Prenoto l’andata mentre cancello il ricordo

Baby non chiamarmi più garçon

Medicine nei miei panta Dior

Scusa ma la fumo in door

Resta con me ancora un po’

Stiamo sfasciando un altra suite

Mi gridi contro in lingerie

Eri l’unica fra tante

Mi hai venduto a un magazine