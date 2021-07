Sarà disponibile da venerdì 16 luglio Latte+ di Achille Lauro, il nuovo singolo estratto dal suo ultimo progetto discografico. Il brano è in rotazione radiofonica in anteprima su Radio Italia ma arriverà in rotazione su tutte le altre emittenti dalla prossima settimana ed è già disponibile in streaming e in digital download in tutti gli store digitali.

Latte+ è la terza traccia della tracklist di Lauro, l’ultimo disco pubblicato in ordine di tempo dall’artista. Da Lauro sono entrati in radio, estratti come singoli, due brani: Solo Noi e Marilù. Ma non solo questo: Achille Lauro è in radio anche con il featuring che ha realizzato con Fedez e Orietta Berti sulle note di Mille, la canzone che è già un tormentone estivo.

Stabile ai vertici delle classifiche dei brani più suonati in radio e più acquistati, Mille piace davvero a tutti. Le sonorità vintage sostenuta dalla vocalità di Orietta Berti, unitamente alle rime di Fedez e di Achille Lauro, rendono Mille un successo che non conosce limiti generazionali, in grado di conquistare genitori e figli nello stesso pezzo.

Achille Lauro non si ferma a Mille nell’estate 2021 e tornai in radio con un suo brano: Latte+ di Achille Lauro sarà in rotazione dalla prossima settimana.

Testo Latte+ di Achille Lauro