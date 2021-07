Il teaser di Gomorra 5 mette tutti a tacere. I fan stanno guardando e riguardando quelle immagini che spianano la strada verso la messa in onda del gran finale in cui, quasi sicuramente, i suoi protagonisti andranno incontro al destino da sempre scritto per loro. Ancora una volta sono Genny e Ciro a catalizzare l’attenzione. Il giovane Savastano lascerà il suo bunker per l’incontro con il fratello di sempre ma è possibile che qualcosa si spezzi, ancora una volta.

Un tradimento aleggia nel teaser di Gomorra 5 ma non si capisce bene se possa essere davvero l’Immortalare ad averla vinta alla fine portando a conclusione quello che ha iniziato nella prima stagione, prendere le redini del regno di cui era schiavo, oppure se sia proprio Azzurra, grande amore di Genny, alla fine a chiudere con una vota che gli ha portato via tanto.

La sinossi ufficiale rilasciata da Sky per Gomorra 5 recita:

Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

Sarà proprio l’intervento di Ciro di Marzio a piegare la guerra a favore di Genny o alla fine sarà l’Immortale a scegliere il destino dell’amico tradendolo e permettendogli di dimenticare per sempre la vita a cui lui stesso lo ha iniziato? Questo è il vero bivio da cui prenderà il via l’ultimo capitolo della serie che vedrà proprio Marco d’Amore dietro la macchina da presa dei primi 5 episodi (e poi del nono) e Claudio Cupellini dietro i 6, 7, 8 e 10.